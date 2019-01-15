幼稚園功課「如何捕捉風伯伯？」　呂慧儀阿雪咁樣答......

近日有家長在網上求助，叫網民幫助她解決小朋友的功課問題，又Post了一份幼稚園中班的功課題目，想不到一石激起千重浪，網民反應相當熱烈。該條題目是「如何捕捉風伯伯？」，並要家長跟小朋友一起討論，再用文字及圖畫作答，網民的答案卻是千奇百趣，甚至提議找「捕風漢子」，而明星媽媽呂慧儀及孫慧雪知悉該份功課題目，均讚有創意，究竟她們又如何作答呢？下文自有分解。

網上流傳的幼稚園中班功課「如何捕捉風伯伯？」，引來網民熱烈討論。（網上圖片）

網民提議搵周杰倫，因為他的《龍捲風》歌詞「愛情來的太快就像龍捲風。」（網上圖片）

網民提供奇趣答案：

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網上流傳的幼稚園功課「如何捕捉風伯伯？」，聽落相當抽象，如何用無影無形的風去交功課呢？有網民提議將風扇交給老師，也有說要搵「捕風漢子」幫忙，其他還有「周杰倫咪有龍捲風」、「聶風都得」、「風伯伯係咪《笑傲江湖》嘅風清揚」、「為何要風伯伯，風少女、風婆婆呢？」，明顯地調侃學校的功課。另外也有網民持相反看法，認為該份功課有助小朋友認識風的原理，訓練他們思考，還可以促進親子關係。

呂慧儀建議同小朋友整風車（IG圖片）

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圈中的明星媽媽呂慧儀，有一名4歲的囝囝Anton，她知悉該份幼稚園功課後表示，「我會同小朋友做一個用手工紙造嘅風車，去啲大風嘅地方，當風車轉嘅時候，咪代表有風伯伯喺度囉。」其實只要繪畫及寫上方法即可，呂慧儀的立體功課，會否為小朋友加分呢？

孫慧雪提議去郊外感受風，話俾小朋友聽風伯伯在這裡。（IG圖片）

另一位明星媽媽，育有1歲兒子Riley的孫慧雪則表示，「呢條題目都幾得意，係咪想小朋友同爸爸媽媽一齊討論，同佢解釋風係乜嘢，即係空氣流動，邊度有風，通常喺大自然，無高樓大廈擋住嘅地方，可以同小朋友去感受吓。當頭髮同啲衫飛起，風伯伯就喺度。我會畫幅畫啲頭髮郁緊，會畫埋風伯伯吹埋嚟，都幾訓練到小朋友嘅想像力。」其實該份功課沒有固定答案，期待該名媽媽網民再出Post，就可以知道其他小朋友的奇趣答案。

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