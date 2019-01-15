丫頭逼男助手著女裝自拍未算過份　連內衣都要幫手揀

藝人同助手／經理人關係密不可分，台灣綜藝節目《小明星大跟班》最新一集就以「經紀人、助理來討加薪」為題，更搵嚟丫頭同佢男助手章魚做嘉賓，男助手章魚要求加薪一萬台幣，除咗係因為自己由高雄北上打工外，章魚更列出四大理由，當中包括：半夜為丫頭冒風雨修理窗簾、荒郊野外為丫頭尋覓牛奶、經常幫手處理私人業務以及飛車去拎衫。

丫頭好投入咁聽男助手「指控」，仲話今日有檢查自己已穿內衣。

章魚舉例指出，丫頭不時都會著錯衫，導致佢成日都要喺錄影前飛車到丫頭屋企拎衫，不過咁都未算最辛苦……「有時錄影太早，她突然跟我講說，今天我好像沒穿內衣，我又要拿鎖匙去她家，我就一個大男生去她衣櫃，一條一條……傳訊息問她今天要穿什麼顏色的內衣，再拍照給她。」講到呢度，主持人吳宗憲就反而覺得係章魚賺咗，又真係好似幾有道理喎！章魚之後繼續爆料，指由於丫頭有時實在太忙，連去贊助嘅服飾店揀衫嘅時間都無，章魚唯有代為幫忙，不過由於怕唔啱身，所以丫頭會要求章魚試穿女裝再自拍匯報。

丫頭要求男助手試著女裝並自拍比佢睇。

除咗著女裝同拎內衣之外，章魚話丫頭試過半夜急call佢到其家中整窗簾，章魚好幾次話窗簾對丫頭嚟講真係好重要，到底有幾重要？丫頭就話：「因為我在家都是不太穿衣服的。」成個畫面即時出晒嚟，連其他來賓都十分好奇章魚整窗簾時，丫頭到底有無整衫，佢就話：「我有穿外套。」章魚聽到之後，就好平淡咁話：「反正她沒穿內衣上通告我都知道了。」