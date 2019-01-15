【首爾歌謠大賞】BTS防彈少年團得大獎　冧ARMY：我是你們的粉絲

BTS防彈少年團在今天（15日）舉行的《第28屆首爾歌謠大賞》中成為三冠王，得到了大獎。BTS防彈少年團隊長RM就表示歌手在一生中都很難可以得到一次大獎，真心感謝全世界所有A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）。他更十分會說話，指：「防彈少年團也是大家的粉絲。」

RM又指因為A.R.M.Y會用不同的方式給他們力量、為他們的工作帶來靈感、也為舞臺帶來了能量。他更指：「這個舞台和音樂就是我們大家給了我們靈感而誕生的一部分。」RM更表示：「我們是彼此的粉絲和偶像。」柾國就表示彈少年團出道以來都會和粉絲溝通、共存，所以要一直在一起幸福下去。

SUGA在發言前重新調整咪架高度！（網上截圖）

RM指自己是A.R.M.Y的粉絲。（網上截圖）

+ 3 + 2

BTS防彈少年團同時就在當晚得到「最佳專輯獎」，當時J-Hope就表示從年初開始就可以得到專輯獎感到非常高興和欣慰。「多虧了我們的粉絲的愛才可以獲得專輯獎。在2019年也會打造以打造最好的專輯為目標去創作歌曲。希望大家會繼續關注和喜愛。SUGA就想對家人道謝，也表示會盡最大努力去爲大家獻上最精彩的專輯和最精彩的舞台。

J-Hope因為得到專輯獎而感到非常高興和欣慰。（網上截圖）

+ 6 + 5 + 4

更多表演圖片

BTS防彈少年團為大家送上多個舞台。（網上截圖）