台灣最惹火美女牙醫　因父親自殺放棄入娛樂圈圓遺願

好多人都對牙醫敬而遠之，不過如果個牙醫係俊男或者美女，會不會減少你的恐懼呢？台灣有一位性感美女牙醫，被封為「女神級牙醫」，亦因為靚樣而令大眾慕名去睇牙。除了成為一個具話題性的牙醫，她的出身背景、成長經歷也不平凡。

台灣性感惹火的美女牙醫劉芷伊，雖然不是明星，卻備受民眾關注。（IG圖片）

台灣美女牙醫劉芷伊，身高163 cm，體重只有43 kg ，上圍豐滿兼有長腿，外型非常煞食。劉芷伊不只樣靚身材正，同時也是一位學霸，她出生於書香世家，爸爸是大學教授、母親是國中老師，因此父母自小就對她管教極嚴，而她亦遺傳到爸媽的頭腦，學習能力強、專注度高，要考入名牌大學，可以說是手到拿來，但她的夢想卻是成為一位歌手，而且差點就出道。

劉芷伊的志願本來是成為一名歌手，但遭到家人反對。（IG圖片）

劉芷伊本來已經考上香港理工大學，還獲得獎學金，她原本還以為終於可以離開嚴謹的父母，到異地求學，但遭到父親極力反對，最後無奈接受父親安排，考入台北醫學大學牙醫系就讀。劉芷伊不情不願，因此以放棄學業成績，來作出反抗。

劉芷伊考入北醫後，自小喜歡唱歌的她，不理家人反對，自組樂團、譜曲寫歌還到酒吧駐唱，參加了網路美妝雜誌所舉辦的模特兒選秀比賽，最後更拿到冠軍，但因為主辦方要求她簽約才能獲得第一名，她認為要求不合理而放棄冠軍頭銜。大學三年班時，劉芷伊獲海選加入TPI練習生（TPI練習生為F.I.R.飛兒樂團吉他手阿沁，仿韓國練習生制度，於2014年成立的Taiwan Pop Idol台灣練習生團體）。

劉芷伊曾經不願意接受父親的安排，要求她留在台灣求學，不能走自己理想的道路，對她來說，曾經痛苦得不堪回首。（IG圖片）

令劉芷伊最後選擇放棄入娛樂圈的原因，與父親自殺有關。在她大三那年，父親因抑鬱症自殺，令她非常自責，過去她因為不同意父親的教育方式，而導致多年來父女倆沒有好好溝通，她沒有好好關心過父親，甚至連一個笑容都吝嗇，而兩人的心結都還沒解開，他就這樣走了。父親的死，令劉芷伊整整自我封閉了一年才能走出來。之後她決定好好繼續學業，不讓家人擔心自己。距離我父親結束他的生命，今天剛好過了6年又19天。



劉芷伊早前在IG感性留言，指父親已離開６年，這６年間，她從大三前那個叛逆擺爛的女孩，成為了現在的自己，「我想說 . 爸爸，我讀完了，也成為了一位牙醫師。 你在時，我從來沒有跟你說過一句溫暖的話，或是任何一句父親會希望聽到女兒說的話。 甚至我不記得過去一次對你笑是什麼時候，大概可能一次也沒有？過去我曾經覺得你對我很糟，讓我用很痛苦方式當著一個明明應該無憂而快樂的孩子，生活和長大。 但是現在我很想念你那些愛我的方式，不論對錯。」

劉芷伊去年2月順利通過醫師國考，成為執業牙醫，憑藉亮麗外表，經常作客電視節目嘉賓，分享護牙資訊和工作趣聞。

劉芷伊最後選擇圓父親遺願，成為一位專業人士。（IG圖片 ）

劉芷伊上節目都不吝嗇展示好身材。（IG圖片）

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