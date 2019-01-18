【同理‧繼續走】馬浚偉探訪劏房籠屋住戶　親身瞓床感受擠迫環境

由馬浚偉為香港開電視監製、親自構思及主持的《同理‧繼續走》，節目逢星期日晚上8時30分於香港開電視77台播映。接下來一連兩集，馬浚偉將分別探訪居住60呎劏房潘伯、一家四口居住70呎劏房的余生及住籠居的周生，探討香港人居住問題。

馬浚偉帶同團隊走訪訪劏房籠屋，探討香港人居住問題。

馬浚偉先訪問居於深水埗60呎劏房的潘伯，馬浚偉更親身攀爬上床，感受一下擠迫的環境。他為了能放下更多雜物，甚至把床升起，並把窗口全封密，慎防老鼠及蟑螂走入屋。潘伯表示：「我每日起床就外出，逛街，找朋友聊天，吃東西，晚上便回家睡覺，一天很快便過去了。」劏房租金3200元，水電另付200元，能應付得來已很知足，潘伯希望能盡快輪候到長者屋。

另一位居於葵涌區的余先生，一家四口居於70呎的劏房。他們吃飯只用一張小桌，四人席地而坐。馬浚偉請余先生全家外出到茶餐廳交談，余先生所住的單位裡有八個劏房，租金4200元，水電1200元，雖有申請低收入資助，可是仍活得辛苦，「其中最大居住問題是地方狹窄、沒有活動的空間。對不起太太及一對子女。」余太稱丈夫獨力賺錢養家壓力很大，他們盡量不讓子女知道，可是同一屋簷下，相信子女也感覺得到。余先生邊說邊流淚，馬浚偉在旁拍膞頭以示安慰。

馬浚偉關心居於劏房的家庭並聆聽他們的辛酸。

馬浚偉其後到佐敦訪問居於籠屋的周伯，籠屋的大小只能放下一張單人床。周伯在三年前因小腿血栓塞需保命截肢。裝上義肢後，如今也算行動自如。馬浚偉問他的子女有沒有接他同住的打算，周伯回應：「我的子女很孝順，但他們各有經濟困難。我有領綜援，籠屋租金二千多，加上我沒有嗜好，有時會出外吃飯或外賣，子女亦周不時來請我吃飯。」

馬浚偉表示雖然時代進步，但現今的房屋仍是供不應求。他只希望政府能幫助低收入人士，提供合理住宿，賦予他們做人尊嚴。這方面則有賴政府、發展商及市民的共同努力。