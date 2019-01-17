惠英紅憶述同藍潔瑛生前點滴：一個禮拜有一兩日陪佢食飯打牌！

惠英紅（Kara）去年年底為《我就是演員》擔任嘉賓，與一班年輕演員同場飆戲，驚艷全場。最近她作客鳳凰娛樂網訪談節目《非常道》，細述演藝生涯的種種事跡，還大談同亡友藍潔瑛的點滴。

入行多年，紅姐無論是文戲、武戲等各種題材都可以駕輕就熟，但她謙虛地表示自己是好運，一入行就遇到張徹、李翰祥和劉家良，三位對她來講，都是非常重要的導演，在他們身上也分別學到三種方法，到現在她演文戲用的方法也是當初李翰祥教的：「他說一個角色，你今天演的只是那部分一個小時的東西，可是他前後的故事，雖然沒在畫面上呈現出來，可是你必須要把他人生的一個性格理好了，才會有中間的部分。」所以紅姐同場會在進組前一個禮拜，用劇中角色的性格去生活。而張徹則是讓演員自己去塑造角色性格，紅姐續指劉家良是第一個讓自己當上女主角的導演，將她跳舞的細胞調教到打戲，帶領她在市場佔有重要位置。

在點評演技的問題上，紅姐表示同場會點評內在的東西，因為她覺得由心而發的東西是最真實的，所以在拿捏角色方面，她會看是在表演，還是從心裡面發出來，「隨心進入角色，而不是靠方法。」紅姐說進入《血觀音》劇組前，她同場會用棠夫人的行為去接觸某些事情，所以進組時已經習慣這個人；如果是《幸運是我》中的患有老年癡呆的芬姨，她就穿著媽媽條褲同一對拖鞋就去飲茶。（微博圖片）

對藍潔瑛離世感突然

金庸先生、藍潔瑛、以及一代電影大亨鄒文懷在去年10月尾至11月初相繼逝世，眼見故人一個接一個離開，紅姐的內心也非常難過。

講起藍潔瑛，紅姐憶述年輕的時候，大家收工後偶爾會相約去唱K，小酌幾杯，後來有一段時間，兩人各有各忙，見面的時間逐漸減少，直到後來藍潔瑛患情緒病，獲得林建明慈善機構「心晴行動」的幫助，當時藍潔瑛被家人疏遠，孤身一人，大姐明便讓大家多些時間陪伴，紅姐說：「我們常常陪她去打麻將，在家裡吃飯，大概一個禮拜有一、兩日。有時我覺得她沒有家人，就帶著我媽媽跟她喝茶，令她有個家的感覺。去到最後，她已經是發瘋到，我們幫她都覺得我們在害她，自己躲起來，不知道怎麼找她，今天這裡住，明天那裡住，有時候去了深圳，我們基本上找不到她，到後面知道好像好一點，就變成『心晴行動』去跟蹤她的情況，她也沒有跟我們接觸，她不願意，我們覺得不願意就不要勉強。」原本以為藍潔瑛情況有所改善，所以聽到她離世的消息，紅姐也覺得很突然。

紅姐在節目中憶述同藍潔瑛的點滴，眼見朋友一個接一個離開，她心裡也非常難受。（視頻截圖）

「只是外界覺得演藝界競爭大！」

娛樂圈中美女如雲，競爭相當激烈，好似大家都在明爭暗鬥。不過在紅姐的年代，一切要簡單、純粹很多。

紅姐的同期有張曼玉、鍾楚紅等，個個都是靚女，她坦言以前的確沒有鬥爭，「因為每個演員演的不一樣，我演的是動作片，她們沒辦法演得比我更好。但是鍾楚紅演的是社會問題，是帶風塵味，我沒辦法演她的部分；張曼玉是可愛的，她演的是傻大姐這種，我們倆也沒辦法去演，所以我們平分得非常好。」三人還時常在邵氏的化妝間聊天，也會約出街，「尤其是我跟張曼玉比較接近一點，比較好動，我們會約出去打保齡球、吃飯，所以那時沒有我要把你踩下來，我要搶位（的想法）。」紅姐說現在也沒有這樣的情況，只是外界覺得演藝界鬥爭大。

雖然紅姐早已獲獎無數，不過對於各大頒獎禮的提名，她仍然會期待得獎：「當你做了一個事情，人家覺得你OK，才給你這個榮譽，那我為什麼不享受？為什麼不想要？」（VCG）

30歲遭「淘汰」：別人覺得我沒有女人味！

對於很多女演員來講，在30歲至40歲的時候，是事業的一個瓶頸期，「那時我完全是被淘汰了。」紅姐笑言，「我樣子年輕過實際年齡，我是拍動作片的，但到30多歲時已經沒有動作片，就是文藝片，很多女星被標籤為花瓶，我拍打戲，別人覺得我沒有女人味，樣子又做不了媽媽，可是年齡也30多歲，所以很尷尬，尷尬到沒辦法給我一個角色，我自己去敲門也沒有用，得到的角色說的好聽就是給你嘗試，不好聽就是給你一個角色活命吧。」紅姐慨歎，所以她當時推了很多角色：「基本上整體都垮掉了，情緒上也不行，憤恨所有東西，把自己關在屋子裡面，像整體消失了，大概五年多吧。」經過自我調整之後，紅姐再次表示天給予自己一個很好的機會，遇到幾個好的導演，分別是李志超、許鞍華以及何宇恒，這是她人生的第二個飛躍。