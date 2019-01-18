何君誠移居蒙古轉行做老闆　唔擔心會失敗：我冇咩輸！

憑處境劇《愛‧回家（第二輯）》上位的前TVB小生何君誠自去年約滿TVB後，決定離巢，尋找人生方向。最近，他就決定移居蒙古投資過百萬開牧場以及旅館，並會前往哈爾濱買馬，一圓馬主夢！

去蒙古忍唔住想唱返首：「你是風兒我是沙～」（IG圖片）

現年35歲的何君誠在2008年參選香港先生，雖然12強止步，但仍被看好加入TVB成為合約藝員，不過大都被派演閒角，直至2015年拍攝處境《愛‧回家（第二輯）》飾演方嘉尚（Billy）而為人熟悉。但由於近年產量每況愈下，而令何君誠決心離巢，他接受《香港01》訪問時稱：「其實你同TVB講錢係一個笑話，咁唔講錢仲可以講咩？冇錯，就係講機會，但當你連機會都見唔到嘅時候，唯有離開，因為青春係你自己嘅！（人工真係咁低？）我一個月人工都有2萬幾，但冇機會，逗得幾多年？」

何君誠更坦言由最高峰每年4部半劇，到近年只得1部半。（圖片來源：視覺中國）

離開TVB後，何君誠亦直言未找到人生方向，直至7月去蒙古旅行而令他萌生移居當地投資牧場以及旅館生意，他指：「其實我一直都好鍾意馬，所以先會想去蒙古嘅大草原睇吓。去到當地，我就發現原來嗰邊好流行用Camping Car（露營車）旅行，但嗰邊有少旅館可以提供叉電等等嘅配套，仲係好唔完善，所以我就覺得有得做，開始計劃點樣喺嗰邊可以開一個牧場，吸引啲旅客過嚟旅館玩。」

他亦將會一圓馬主夢！（IG圖片）

他每月都會飛到蒙古考察環境！（IG圖片）

雖然何君誠坦言自己沒有做生意的經驗，但就好有信心經營這盤生意，更豪言有信心開業前能夠回本：「因為嗰邊5至9月先係旅遊旺季，而其他時間都係冰封，唔適合旅行，但我好有信心會喺開業前回本，依家我每個月都會去視察環境、準備申請牌照、買馬同埋同旅行社傾緊合作。如無意外，今年5月就會動工，6月開始接生意。（開業前回本？點做到？）其實我已經搵到投資者投資，又構思緊同廣告商合作而且我又會推出例如牛奶嘅產品，所以都有信心做到。（呢盤生意要投資幾多？）我目標係一百萬，因為呢個數已經夠我一年嘅建設加營運。（呢一百萬係你積蓄？）係投資者嘅錢，其實依家只要你有橋，喺內地搵投資者其實唔難！」

想開業前回來，睇嚟好好做喎！（IG圖片）

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何君誠又指不擔心自己會失敗：「其實蒙古租塊地每年都係幾萬，而且嗰邊唔可以破懷草原，建設都係蒙古包或者貨櫃所有成本唔高，冇咩輸！」何君誠更講笑希望自己能夠娶個蒙古老婆。