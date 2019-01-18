53歲影后劉嘉玲準備殺入樂壇？　一代影后絕對有歌手級唱功！

早前香港演藝人協會會長古天樂有意舉辦獨立樂壇頒獎禮一事成為香港音樂界的熱話，雖然十劃都未有一撇，但最近就一位影后級人馬疑似響應古生的呼喚，打算重開金口錄歌出碟？

其實近年都有不少資深演員都演而優則唱，例如有41歲的田蕊妮，還有46歲的康華Rap入樂壇，為香港音行界注入「新力量」！但沒有最驚喜，只有更驚喜，最近53歲的影后劉嘉玲在Instagram上載了一張在錄音室錄歌的相片，雖然她並沒有留言透露任何資訊，但若然嘉玲姐要出新歌，定必是樂迷福音，因為嘉玲姐其實好唱得！

（Instagram）

嘉玲姐以唱國語歌為主！（YouTube截圖）

嘉玲姐重操故業？

其實嘉玲姐唱歌的能力在出道中期已備受肯定，在1994年更推出過首張個人專輯《真情流露》，及後亦連續兩年都有出碟，分別是《相信愛情》和《情冷卻》，而最出名的歌曲例如有《別讓我最後才知道》以及《相信你》等等。而最令人印象深刻的，定非與張信哲合唱的《有一點動心》莫屬！

點擊影片重溫嘉玲姐嘅歌聲：

嘉玲姐果然係唱得又演得！（梁碧玲攝）

重返錄音室好可能因為張信哲

其實早幾年都有傳媒問過嘉玲姐可有再出碟的打算，但她當時就認為自己不夠專業而斷言拒絕。不過嘉玲姐間中亦會在綜藝節目獻聲，無一不令觀眾大讚嗓音獨特又悅耳！雖然嘉玲姐是否有新歌推出仍待她親自解話，但她的「老拍檔」張信哲即將於4月在小巨蛋開騷，而早前張信哲亦曾向傳媒透露過有意找嘉玲姐出山做嘉賓合唱《有一點動心》，莫非事隔25年的經典畫面有望在今年重現？

之前去北海道滑雪係咪要練氣呀？：