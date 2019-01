Ariana Grande新歌《7 Rings》旋律似曾相識？　新作驚喜講友情

美國樂壇小天后Ariana Grande在新一年又為樂迷送上新驚喜,今日就推出了新歌《7 Rings》!Ariana Grande去年的大碟《Sweetener》得到Billboard及Complex音樂雜誌選為2018年最佳專輯之一,今次在短短3個月後再出新歌《7 Rings》,令不少樂迷也感到十分驚喜。

今次Ariana Grande的新歌《7 Rings》的旋律似曾相識,因為她特意加入了《仙樂飄飄處處聞》(The Sound of Music)的歌曲《My Favorite Things》的旋律到歌曲之中,換上了新的歌詞為大家帶來了新的感覺。

Ariana Grande把《My Favorite Things》的旋律加入到新歌《7 Rings》之中。(網上截圖)

Ariana早在去年12月就已經向大家表明新歌將會和「友情」這個主題相關,當中就有歌詞提到「Bought matching diamonds for 6 of my bitches」,意指Ariana買了7隻鑽石戒指予6位閏蜜(Victoria Monét、Alexa Luria、 Courtney Chipolone、Tayla Parx、 Njomza、Kim "Kaydence" Krysiuk)和她自己。相信今次的歌曲不但令樂迷有驚喜,還對他們之間的友情加了一份意義。