【Punisher】 三大必睇「罰叔」理由　血腥暴力式正義觀眾最受落

《MARVEL'S The Punisher》 Season2(《漫威制裁者》第二季)在1月18日就已經靜俏俏的播出,基於第一季空前的好口碑,大家都對第二季充滿期待。由Jon Bernthal飾演的反派英雄Frank Castle,亦即是主角Punisher(制裁者)由全家人慘遭殺害後,遭到追捕再開始復仇大計。最後一集更在衣服上油上標誌性的「骷髏頭」,代表正式成為「制裁者」,拳拳到肉,真是看得人大呼過癮。

網民仲送咗個 「罰叔」嘅名畀Punisher,簡單又易記。(劇照)

《漫威制裁者》(The Punisher)第二季在1月18日於Netflix播出,劇集亦秉承著《漫威制裁者》故事的一貫傳統:暴力、血腥與復仇。該劇無論在外地抑或香港,都得到十分好的口碑,在最新IMDb內的觀眾評分更獲得8.6/10的高分,而Rotten Tomatto中,又獲得96%點讚以及4.7/5的評分。劇集能如此成功,其實有三大因素。

「罰叔」在成為Punisher之前,是一名海軍陸戰隊軍人。他在這一幕彈著結他,代表著他也是一個平凡人。(截圖)

平凡人變成英雄的故事有代入感

如果說,DC Comics的英雄故事,是描述超級英雄之中,平凡而又人性的一面。那麼,Marvel Comics(漫威)旗下的超級英雄的故事就是描述一個平凡人如何成為超級英雄的故事。《漫威制裁者》中的Frank Castle(法蘭克‧卡索)原職是一名美國海軍陸戰隊出身的軍人,在越戰退伍後擔任部隊訓練教官,及後受到軍官征召成為「私人傭兵」。第一季故事除講述他為妻兒被殺而踏上復仇之路,更多著墨於他的心路歷程,例如,他會每晚睡覺時也做著妻兒被殺的惡夢。

「罰叔」其實都係人,都有軟弱嘅一面,正正係因為佢充滿人性,先咁真實咁有觀賞性。(截圖)

而第二季中,主角Frank Castle(法蘭克‧卡索)亦為了對抗既是仇人,亦是舊同袍的Billy Russo(比利‧羅素)(被制裁者毀容後成為Jigsaw「拼圖」)而重新成為制裁者回到「戰場」。當然,他並沒有任何超能力,也沒有像復仇者聯盟中Ironman( 鐵甲奇俠)一樣財力或是超卓的工業智識。他有的只是對抗時的戰略、頭腦以身手,就連他的個人軍火庫中的武器,也是靠掠奪而來。

如果要說他擁有的超能力,大概是他那近乎不死身的自愈能力。無論被打中多槍仍然可以短時間內康復,名副其實有主角光環。

簡單直接的暴力

電影中的超級英雄電影往往充滿著激光、飛彈、魔法、異能、超高科技等等,以令觀眾們完成地投入電影世界當中。不過在觀賞的同時,我們總會忘記了打鬥當中最為純粹的本質-血與拳頭。在第一季《漫威制裁者》當中,最令人拍案叫絕的,不是主角如何在槍林彈雨中存活、不是他佈下陷阱如何精彩、也不是他以一敵百的場面,而是第12集中,「制裁者」一拳一拳的打死反派William Rawlins(威廉·羅林斯),最後用兩隻手摳爛他的兩隻眼睛的一幕。



在本質上,同為反派英雄的Deadpool也與Punisher有幾分相似,打鬥場面也是毫不花巧。不過相比之下,Deadpool就多了幾分搞笑元素,Punisher就顯得寫實、嚴肅。

槍戰場面都唔拖泥帶水,絕對唔會好似TVB劇《兄弟》入面咁,開緊槍都要喺地下碌兩個關斗。(劇照)

「制裁者」(Punisher)是觀眾心中的真男人。(截圖)

絕對的正義

劇集初出之時就有外國傳媒發現,原來有「制裁者」(Punisher)這個Marvel角色特別受警察以及軍人喜愛,亦有外國網民說出自己喜愛他的原因:「Don’t worry about uniforms, inspections, or restrictive rules of engagement. Find the bad guys. Kill the bad guys. Protect the innocent. Any true warrior? That’s the dream. 」意即是「不需理會自己的身份,只需要找出壞人,並消滅以及保護弱者。這就是我的夢想。」

「制裁者」(Punisher)真係好型,大家煲晒未?(劇照)

成為警察、軍人,或多或少都存在著一份正義感。每當辛苦的花了數以年月計的時間,將犯人緝捕歸案之後,卻由於法律或其他種種原因而無法令犯人受到應有制裁時,是會令人失望和憤怒的。「制裁者」的出現,嚴如是代替了他們懲罰罪犯(或直接一點說-殺死),無形中就成了他們的憤怒的代表。在Punisher的眼皮下,絕對不會出現像DC英雄中,超人或蝙蝠俠式的做法,將壞人「乘之於法」。

劇照含少量劇透: