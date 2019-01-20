「國泰Brian」遭冒認　林峯師弟胡卓希：網友創意令我佩服

有航空公司近日在Facebook以微電影宣傳新航線，加上舉行送機票活動，自然吸引熱愛旅行的港人瘋狂推post，將貼文推上焦點位置。睇睇受歡迎原因，原來片中女主角Annie是有「最索星二代」外號、龔慈恩女兒林愷鈴，與男主角Brian勁登對，但Brian本人竟跳出來自稱是「真人真事」，更透露將與Annie成婚，到底所為何事？

兩位主角要結婚？

飾演Brian的男演員其實早已在不少廣告露過相，代表作是在Dear Jane歌曲《哪裡只得我共你》MV中演出，原來「Dear Jane陳浩然」與「國泰Brian」是同一人，真名叫胡卓希（Jason）的模特兒。入行前有「理大男神」外號的Jason擁有185cm高大身形，與憑ViuTV節目以及廣告而走紅的莫竣名，條件極相似。再查查Jason曝光率增加原因，原來他成為了「林峯師弟」，早前被古天樂睇中簽約加盟旗下的「天高娛樂」，準備由模特兒轉型做演員，同公司的前輩包括佘詩曼、宣萱以及林峯。

Jason與林愷鈴合作演出外型登對，網友誤信「婚訊」並送上祝福，令他覺得佩服又好笑。

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Jason接受《香港01》訪問回應與林愷鈴的「婚訊」，他大讚網民創作力同想像力都好豐富，直言歡迎網友冒認：「其實我本人真的幾欣賞這網民的創意，起碼我沒有想過可以這樣吸引到其他人注意力，Marketing部門同事都對他的投入程度很impress，所以我沒有想過要澄清不是我做的，我反而在instagram story讚賞過他呢。」

Jason在Instagram大讚網友創意，間接否認是他本人。（Instagram）

提到未有人認出自己就是「國泰Brian」，Jason說：「我覺得演每一個故事可以令觀眾投入當中而記得你個角色，都算是想要的效果之一，所以當演一個微電影廣告，短短數分鐘可以令觀眾叫得出自己個名，當然高興地接受。」早兩年在MV中飾演「陳浩然」，Jason笑言走上街上仍有不少人叫他浩然，直言未想過何時有機會憑本名「胡卓希」走紅：「我覺得對我來說從來不是一件壞事，因為觀眾還是會因為浩然的故事而支持我，所以我仍然高興別人叫我浩然的。」

Jason指拍過MV之後，至今仍有很多人叫他「浩然」。（網上圖片）

問到轉型做演員的原因？Jason笑稱：「我真係好喜歡演戲呀！」想跟師兄師姐合作嗎？「一定會很期待呀！其實就算在旁邊睇或聽有經驗的前輩演戲或工作已經會學到野，更何況有得合作。而且我認為能和不同風格的演員合作可以係一個好好嘅參考，用來尋找同培養自己演戲嘅節奏同方向。」

Jason今年加盟古天樂旗下，準備展開新嘗試。

睇睇Jason其他私照：