法國電視台翻拍挪威神劇　《SKAM FRANCE》將hehe情節提前吸收視

萬眾期待的挪威神劇《SKAM》第三季終於在上周六（19/1）推出法國版，可能香港的觀眾對於這部劇還不是那麼熟悉，畢竟挪威劇在香港還不是那麼普遍，《SKAM》一詞取自於挪威文，是Shame羞恥的意思，《SKAM》由2015年起播放，共有四季，而其中以同性戀為軸心的第三季則是令到《SKAM》這部電視劇攀上最巔峰的代表季度，掀起全球劇迷的追捧，更多次被粉絲翻譯成不同語言，令不少劇迷苦苦期待其他國家的翻拍版本。

挪威版的兩位男主角。（網上圖片）

萬眾期待的挪威神劇《SKAM》第三季終於在上周六（19/1）推出法國版，可能香港的觀眾對於這部劇還不是那麼熟悉，畢竟挪威劇在香港還不是那麼普遍，《SKAM》一詞取自於挪威文，是Shame羞恥的意思，《SKAM》由2015年起播放，共有四季，故事圍繞Emma、Manon、Daphné、Alexia以及Imane幾位女高中生的生活，在成長過程中遇到高低起伏，從而理解人生的苦與甜，每季都有不同的核心人物，而其中以同性戀為軸心的第三季則是令到《SKAM》這部電視劇攀上最巔峰，掀起全球劇迷追捧，更多次被粉絲翻譯成不同語言，令不少劇迷苦苦期待其他國家的翻拍版本。

法國版的兩位男主角。（網上圖片）

意大利版的兩位男主角。（網上圖片）

威廉王子到挪威與劇中人見面

要數到最受歡迎的，毫無疑問必定是第三季，皆因第三季是講述一對同性戀男男CP（挪威版的名字為Isak與Chris，法國版名字為Lucas與Elliot），除了兩個男主角顏值高、sweet到漏之餘，當中所講述的同性戀議題亦都引來不少社會迴響，是一部值得現今社會反思的題材。劇本固然是這套劇成功的原因，而演員亦大有貢獻，除了顏值冇得頂之外，演技亦是無可挑剔，完全將直男愛上同性的掙扎內心戲完美呈現出來，劇中所選用的所有背景音樂與劇情配合得相當出色，完全令到整個畫面更加有張力！

除了橫掃挪威頒獎典禮外，劇集的高人氣更令第三季兩個男主角Henrik Holm和Tarjei Sandvik Moe雙雙奪得2017年的金獎公眾獎（Gullruten Award-Audience Award），亦由寂寂無名的演員一躍成名。但要數到其中最威的威水史，就是在2018年英國皇室威廉王子和凱特王妃到訪挪威時與一眾就是劇中主角見面，探討現今青少年的心理健康問題，可見劇集在挪威地位崇高。

2018年英國皇室威廉王子和凱特王妃到訪挪威時與一眾就是劇中主角見面。（網上圖片）

由於《SKAM》實在太高人氣，當《SKAM》的最後一季於2017年底在挪威播畢後，不少國家已經紛紛買下版權，包括法國、德國、意大利、西班牙、美國等9個國家。而意大利可以說是翻拍速度最快，因為最令觀眾期待的第三季只有意大利版播映完畢，論進度大幅拋離其他國家，而且亦不得相當出色，論劇情、主角顏值和演技等到不亞於原版，不少挪威班的經典場面都有一一收錄，令觀眾對翻拍版都信心大增。由於第三季實在太hit的關係，法國劇組更加是「等唔切」，直接跳過第二季，將這對男男CP的劇情提前，非常明白觀眾的喜好！由於意大利翻拍得相當出色，再加上法國版的兩位男主角甚至比挪威和意大利版的還要靚仔，很難不令人更期待！法國更是有「浪漫之都」的稱號，拍出來的版本肯定會被原作更加浪漫，情感更加澎湃喇！

挪威（上）、意大利（中）和法國版（下）的劇本其實都差唔多，但在鏡頭呈現方面亦有所不同。（網上圖片）

意大利版SKAM非常忠於原作。（網上圖片）

挪威版SKAM的經典場面之一。（網上圖片）

《SKAM》最特別之處是它的劇情會配合現實中的時間，將一段段片段實時放上網，然後在每個星期五將整個星期的片段組合成一集。但究竟劇組在什麼時候放上網，觀眾亦是無從得知。法國版第三季現在只上傳了約10分鐘的劇情，但這10分鐘的劇情都已經令人十分期待之後故事的發展，亦與前兩個版本很相似。如果大家等唔切，可以先欣賞一下挪威版和意大利版，然後再慢慢地等法國版也不遲！