劉穎鏇拒再遠距離戀愛：冇咁多時間維繫

劉穎鏇（Tiffany）今日（22日）到上環出席新春揭幕禮活動，同場有輿學家麥玲玲師傅為她講解運勢，不過Tiffany似懂非懂，師傅講到有桃花運便傻笑。

即場考考Tiffany幾個廣東話用字的意思！第一題「犯太歲」，她笑言：「即係唔好的東西？要想辦法送走！」答案勉強合格！第二題「爛桃花」，Tiffany擠一擠眼說：「即係唔好的桃花？」不過就未有解釋清楚何謂桃花運。而第三題「竹昇妹」Tiffany就好清楚：「即是外國返香港，廣東話不太好的女仔。」

Tiffany聽玲玲師傅說明時似懂非懂，原來她很關心學業運，會向師傅請教趨吉避凶的方法。（梁碧玲攝）

勉強算答中一題半，Tiffany直言廣東話已進步不少：「其實我都有聽到玲玲師傅說，我工作運與學業運未有想像中好，會想知道一些化解的方法。自己對命理都有興趣，因為會心急想知到很多事，但聽到不好的，就會一直擔心，聽到好消息又會好期待，所以聽到後都會好掙扎！」

而玲玲師傅特別提到來年會有姻緣運，有機會遠距離戀愛，Tiffany加入娛樂圈後，與前任男友分隔兩地最後分手，問可會再接受遠距離戀愛？她表示：「暫時冇時間，因為要溫書及拍劇，遠距離戀愛更慘，要花很多時間維繫感情。」