馮盈盈手機有二萬張相只排第二　第一位竟然係呢位靚媽

8位人氣女星們上次親自揭露了平時的執相習慣，然而，究竟她們po的靚相背後需要投放多少心血和努力呢？現在一齊睇片看看她們私底下不為人知的影相習慣和影靚相的小貼士喇！

佘詩曼：

阿佘說手機裏應該至少有10000張左右，平時揀相時間不定，很視乎當日的狀態和心情，如果那天特別「奄尖」，就要影幾廿張才能揀到一張；但如果當天覺得自己特別靚，就可能只影一張就收貨！

岑麗香：

香香手機裡總共有足足28755張相，是眾女星中之冠！她笑稱手機內的相片由2014年開始儲存到現在，除開4年的話亦不過份。她說自己影相時會影很多很多張，然後再揀最好的一張：「影得好就用少啲時間，影得差就花多啲時間囉！」

黃翠如：

翠如的手機大約有20000幾張相，平時花20分鐘左右的時間來揀相放上社交網站。她解釋自己其實很少自拍，因為太近覺得有太多瑕疵，所以翠如有個好方法：「通常我都會叫其他人幫我影，搵身邊比較叻影相嘅人幫我影！」對蕭正楠的相片有何評價，翠如笑說：「佢永遠啲相都係最核突！」

馮盈盈：

FYY說買手機時都會以影相功能為先，一定會買最大容量和最大記憶體的型號，現時相片數量有2萬張左右。她說自己擺相上社交網站好花時間，原來是因為要花很多「腦力」：「修完圖仲要諗caption、hashtag、tag人，呢啲都很需要時間，所以整個post來講都隨時需要用一個鐘嘅時間！」FYY仲話，自己社交網站所有相都是有血有汗有精神有思考有內容的！

黃智雯：

Mandy說手機的相片由2011年開始存到現在，應該都有10000張左右。她坦言平時揀相時都幾挑剔：「要3、4個鐘先揀到一張滿意嘅相！」要4個鐘先揀到相，「最奄尖之冠」仲唔係你？

譚凱琪：

兩年冇換過手機的譚凱琪說手機有約20000張相，放相上社交網站時很仔細，會花15至20分鐘才揀到一張相。她透露影相要影得靚有個小貼士：「要從水平線影，如果太高面型會好怪，太低又會看上去好肥會有雙下巴！」

蔡思貝：

思貝說自己手機只有6000多張相片，因為自己平時不愛自拍，反而照片中最多的就是截圖：「好多時上網見到啲靈感或字句我會cap低佢，我有時會拎返出來睇。」

湯洛雯：

靚湯說影相最重要的元素，就是燈光：「最重要有燈，但又唔可以由上面打燈打落去，眼袋會好明顯。但又不可以由下面打上去，會很似鬼！所以一定要由前面打燈，眼袋唔明顯就會靚好多！」