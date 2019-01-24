游學修挑戰舞台劇下足苦功：一星期排六日戲

游學修今日（23日）出席時尚品牌活動，透露自己有份拍攝的《狂舞派3》已經煞科：「我嘅戲份得好少，即係一個到此一遊式嘅客串，黃修平（導演）都好好，始終我哋參與過佢嘅電影，佢都想搵返我哋出現喺入面。我嘅角色啱啱好串連起幾個主角，但其實做嘅嘢就唔多，反而呢排主要係排練近舞台劇。個舞台劇特別排得多嘢，其實已經排咗兩個月，嚟近仲要排多一個月，三月先Show，但我覺得係個幾好嘅挑戰，所以都瞓身去做。」

游學修表示最近都在為排練舞台劇《陪著你走》而忙碌，一星期要排六天戲，十分認真。（梁碧玲攝）

從電影到舞台劇，游學修就說自己作為一個演員正在學習的過程中：「始終我自己個蓋係喺電影到，但香港藝術節一搵我去做舞台劇，其實我係即刻應承。因為我覺得舞台劇好似係幫我去explore更多關於acting嘅嘢，鏡頭演出只不過係acting嘅一部份，咁事實上一路排戲都學到好多嘢，而當中一啲做開舞台劇嘅前輩都好鼓勵我，有時都讚吓，咁我就覺得佢哋讚我，都證明我做啱咗啲嘢，所以係一個好好嘅學習機會。我好珍惜，都希望呢九場所有會嚟睇嘅觀眾真係睇到我做嘅嘢係好睇嘅。」

游學修透露新年難得有幾天假期，主要都是陪伴家人。（梁碧玲攝）

游學修透露在舞台劇《陪著你走》中飾演一個過度活躍兼讀寫障礙的中學生，甚具挑戰性，對於新的挑戰，游學修就表示：「自問係一個自信心大嘅人，嗰樣嘢雖然未必係我嘅本行，譬如唱歌，如果我真係唱得好好我就去咗做歌手啦，但我會有信心係我嘅preparation，足以使我喺台上可以令觀眾賞心悅目，所以我先投放咁多時間落去，去做好呢九場，希望大家睇到嗰樣嘢係好睇嘅，所以壓力係有，但就唔擔心，有信心嘅。」