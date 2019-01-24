容祖兒新歌《一種永遠》　為二十週年演唱會揭開序幕

1999年，香港樂壇出現一位超級新星，一首《未知》成為三台冠軍歌，更令佢橫掃當年樂壇新人獎，及後呢十幾年成為樂壇舉足輕重嘅天后級人馬。2019年係容祖兒出道20周年嘅大日子，呢日就推出全新廣東歌《一種永遠》，希望以嶄新嘅作品，迎接下半年舉行嘅20週年演唱會。

入行20年幾經起跌，容祖兒愛唱歌嘅心始終不變。（容祖兒IG）

作為2019年第一首主打歌，歌詞內容令祖兒回想起堅持咗20年夢想嘅心路歷程。長時間處於同一種工作環境、同一種態度，去追尋自己理想同目標，要保持呢份毅力同決心並非容易，呢首歌對祖兒嚟講絕對係代表現階段自己心態嘅一首音樂作品。

連日來Joey都喺IG分享錄製新歌心情：「活到今天， 我滿足。 你們的激情還在嗎？」呢廿年生活可算無悔了。

除此之外，歌曲喺製作期間亦都發生咗一件「堅持」嘅趣事。一首以「Output1-2」（軟件自動默認嘅檔案名）為名嘅DEMO，放咗喺監製舒文嘅工作室多年，由於冇任何創作人資料，冇辦法開始下一步嘅製作，雖然一直有搵DEMO擁有人，不過一直搵唔到，諗住放棄嘅時候，奇蹟就發生，搵得番個作曲人。祖兒諗住搵舒文合作新歌，舒文覺得嗰首冇人認領嘅「Output1-2」無論曲風、編曲都好啱祖兒2019年嘅序幕曲，二人一拍即合。除咗舒文，編曲亦都搵嚟為華語電影《七月與安生》及曾為多套香港電影配樂嘅日裔音樂人波多野裕擔任。歌曲亦令祖兒回憶起過往音樂旅程嘅各種階段，佢仲藉住自身經歷向追夢者勉勵，只要堅信保持熱情堅持落去，就有奇蹟發生。

Joey喺今年叱咤頒獎禮，憑歌曲《心之科學》首度奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」達成大滿貫，今次20周年頭炮新歌，繼續搵嚟合作無間嘅舒文擔任監製。（容祖兒IG）

《一種永遠》

主唱 : 容祖兒

作曲 : 曽國綸 作詞 : 楊熙

編曲 : 波多野裕介 & 曾國綸 監製 : 舒文@Zoo Music

op:Universal Music Publishing Ltd./Public Zoo admin by EEG Music Publishing Limited

追夢似一個樂園

這裡你即管飛向前

永沒有盡時

想滑上空氣望前

而無窮的天彷似沒分秒

圍著那未知

時和光飛去了

目光走遍 誰在那一邊

那花園

還能再飛多遠

我回到當日願望池

發現那熱情仍在那起點

無人知亦需開始

回望我試飛那次

怎能遇見

最初仰望這裡一片樂園

祈求著只需找一次

就一次 就一次 就可以

一次

假如讓我那天

結果沒分別

還能再飛多遠

我回到當日願望池

發現那熱情仍在那起點

無人知亦需開始

雲上那碎片

是我永遠的遙遠

再飛一次

記住那許下願望時

那枚盼望如何劃破水面

無人知但我願意

逾越那無窮永遠

一種永遠