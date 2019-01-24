鄭伊健慘遭社交網騙徒呃粉絲 　浩南哥：寫咁多字就知唔係我啦！

鄭伊健下月24日起將在紅館舉行一連六場演唱會，正當積極練歌綵排之際，有粉絲表示於昨晚（23日）被一個名為「EkIn Cheng」的私人Facebook帳號私訊，而這個帳戶的持有人更冒認鄭伊健的身份要求該經粉絲代處理重要文件，之後更會以20%利益作為酬勞。

昨晚（23日）一個名為「EkIn Cheng」的Facebook用戶冒認鄭伊健，並私訊粉絲企圖行騙。

這位冒認者主動向該粉絲私訊，一開口就深深感謝粉絲對自己的喜愛和支持，該名粉絲一開始都相信是伊健本人，但慢慢就開始發現「唔對路」，因為這個騙徒開始展示自己的目的，聲稱有事需要這位粉絲幫忙拿一份很有價值的文件，更千叮萬囑叫他保密。試問誰會叫一個陌生人幫忙拿這麼重要的東西？而且這個騙徒又一時話自己正在做「巡迴」、一時話自己去了「旅遊」，但粉絲卻很清楚伊健正在香港籌備演唱會，所以立即就知道「EkIn Cheng」是A貨。

「EkIn Cheng」與該名粉絲的對話內容（1）。

「EkIn Cheng」與該名粉絲的對話內容（2）。

「EkIn Cheng」與該名粉絲的對話內容（3）。

對於被冒認，鄭伊健回應：「一睇寫咁多字就知唔係我啦！我好感恩我啲粉絲咁醒目，有懷疑就即刻通知我公司處理，大家咁乖，我會更加努力練歌同排舞，演唱會時仲有驚喜俾大家！（咁你有冇用公文包㗎？）公文包？我個袋得支水同遊戲機㗎咋，而家人大咗，身外物唔見咗就算。（平時有冇同啲粉絲聯絡？）我哋仲用緊飛鴿傳書㗎！」伊健經理人公司代表林珊珊得知事後，立即向有關社交平台檢舉，並發出嚴正聲明，聲明如下：

《嚴正聲明》

本公司近日收到粉絲舉報，有人冒充鄭伊健在Facebook 開設帳號，並盜用鄭伊健的名字和照片與粉絲私信及要求粉絲幫助處理事務。本公司已馬上向Facebook檢舉了相關Facebook帳號。

現本公司聲明 :

鄭伊健只有以下官方認可之網絡平台帳號：

- Facebook : Ekin Cheng 鄭伊健 @EkinChengOfficial

https://www.facebook.com/EkinChengOfficial/

- IG : ekin_cheng_official

- 微博: 鄭伊健(有微博官方認證的)

除以上官方認可之網絡平台帳號，任何以 “Ekin Cheng” 及/或 “鄭伊健”名稱所開設的網絡平台帳號均非鄭伊健或本公司授權的帳號。

感謝各位粉絲對鄭伊健的支持及愛護，鄭伊健是絕對不會要求粉絲代為處理任何事務。鄭伊健及本公司請大家留意，避免受騙！

Lam & Lamb Entertainment Limited

2019年1月24日