李克勤大馬踢波 發文表不滿　鄭丹瑞：之前被人踢爆肺 斷3肋骨

鄭丹瑞（阿旦）今日（25/1）出席在將軍澳電視城舉行的《金豬耀保良》節目拜神儀式。保良局向來重視安老扶貧，積極推展安老服務，一向熱心公益的阿旦，更擔任司儀，為保良局安老服務籌募善款，可謂出心又出力。阿旦笑言：「節目run down個個有份唱，唯獨冇我阿姐都有，不過咁，如果冇阿姐咁邊個唱呀，咁所以我覺得好嘅，我唔想污染呢個電視呀，其實我攞住支咪乜都得，但就係要一唱歌呢，我攞住支咪想掉咗佢，人哋5音不全，我8音不全，無謂唱，怕趕客。」

阿旦表示經過上次意外後，老婆投訴不滿，為免再受傷都避免踢任何賽事。（陳順禎攝）

日前李克勤在馬來西亞踢足球友誼賽，被對方14號球員踢傷，事後在社交平台上載對方相片並發文指「一點都不友善」。曾是明星足球隊成員之人的鄭丹瑞表示：「踢波球場事球場了，我哋都係咁，不過依家網絡世界大家有大家嘅自由，老實講我之前畀人踢爆咗個肺，住咗幾個月醫院，仲要係年初4，都成7年前嘅事，踢裂咗我3條肋骨，踢爆咗個肺，當時仲唔知，仲要睇波，當時又痛又氣喘，之後返到屋企想訓，訓唔到，話畀老婆知即刻入院，醫生話我知好在我冇訓，如果你訓着咗即刻死得，因為我右邊肺部已經「冧」咗，則訓時會壓向心臟就會死，嚇到我不得了，係醫院住咗一個禮拜。」