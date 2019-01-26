【又整容？】李多海樣貌再次大進化　網友：換了個頭！

34歲韓國演員李多海2005年因同李東海合作劇集《大話妹》中的「大話妹」周愉琳一角而廣為大眾熟知，活潑可愛的性格令人印象深刻，也令她逐漸打開中國市場，人氣急升。

隨着知名度提高，李多海也開始整容，繼《大話妹》之後，她先後出演的作品還有《壞情人》、《說謊的女人》、《酒店風雲》等等，不過都反應一般，大家也留意到李多海面部的變化。原本她面圓圓，有小小baby fat，但慢慢變得瘦削，鼻尖尖，整張臉顯得有些僵硬，少了幾分靈動。而面對觀眾的之質疑，李多海也曾經在節目上大方承認「修飾」塊面，坦言以前是個胖女孩，做了一點改造，希望大家可以接受。

翻看李多海2014年同李東旭拍攝《酒店風雲》時，雖然個樣同早期都有分別，不過都尚有原本的感覺。（Twitter圖片）

今日（26日），有網友在微博上載幾張李多海的照片，相中的她同之前變化甚大，不過並非整容失敗，而是幾乎沒有了「李多海」的影子。與之前相比，她的鼻不似早幾年劇集中那樣堅挺，可能是取出了假體，反而更好看，雖然比起以往年的塑膠感，現在多了幾分自然，但整個感覺完全不同，而且毫無辨識度。

這幾張照片引起內地網友熱議，甚至登上熱搜榜，大家紛紛留言表示「簡直換了個頭」、「是一個人嗎」、「現在完全無特點」等，難以置信這是李多海本人，更有網友寧願重溫《大話妹》。

點擊下圖睇李多海再次整容後照片：

其實這幾張照片是李多海去年同柳秀榮主演的韓劇《善良魔女傳》的花絮照，她在劇中一人分飾兩角，但劇集並未引起太大迴響。其實一個演員最重要的就是演技，表演也需要動用面部多種表情，如果連基本的表情都不能隨意變化，那麼演技也令人堪憂，期望李多海可以繼續帶來好的作品。

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