華城連環殺人事件是韓國懸案之最　時隔30年仍充滿謎團

近日，連登討論區講述韓國懸案或奇怪案件的文章備受討論，網民紛紛對這些懸案提出疑點，但說到最轟動的韓國懸案，就不得不提華城連環殺人案，事件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，時間長達4年半，有10名女子受害，僅1人倖存，受害人年齡由14至71歲不等。為了調查案件，韓國警方共動員了約205萬名警察和軍隊，搜查了21,280個嫌疑犯及證人，鑑定了570組DNA、180根毛髮、40116枚指紋、附帶罪犯檢舉人數達1,495人，但還是一無所獲。

華城連環殺人案為80、90年代最轟動懸案，至今仍未解。圖為《我想瞭解它》節目中描繪犯人的肖像。（網絡圖片）

華城連環殺人案兇徒幾乎使用同一方式行兇，過程都是先綁架，再強姦，最後勒斃，而行兇過程的手法亦異常殘忍。兇手慣多性用受害人內衣綑綁其手或腳，甚至用受害人衣物塞住口以免其發聲，多名受害者的陰部更被嚴重傷害，部分更在陰道內發現精液、煙頭、桃子碎片等雜物，部分受害人的胸部更被割，受折磨程度慘不忍睹，可見犯案兇徒極仇視女性。雖然全案在2006年4月2日因為超過法律追訴期而被終止偵查，但由於事件太過轟動，此懸案時至今天仍不時會被提起。2011年韓國回顧歷史上重大犯罪的節目《我想瞭解它》（그것이 알고 싶다），利用科技和受害人的描述，重現了犯人的肖像。

奉俊昊執導的電影《殺人回憶》根據華城連環殺人案所改編，是為韓國經典犯罪電影之一。（網絡圖片）

由於華城連環殺人案太有名，於是多次被改編翻拍成影視作品，相關作品包括：2003年由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2014年由TVN製作的電視劇《岬童夷》、2015年由TVN製作的電視劇《Signal》（港譯：《解碼追兇》）、2017年由OCN製作的電視劇《隧道》等，而以上的作品都獲得不錯的票房及收視率，可見人們對此案件的關注度仍然很高。儘管因為尺度問題，畫面上處理得不能太血腥殘忍，但仍使觀眾看到膽顫心驚。

韓國推理電視劇《Signal》亦借用了華城連環殺人案情，可電視劇情畢竟與現實不同。（網絡圖片）

以2015年大熱的韓國推理電視劇《Signal》為例，故事講述過去和現在的刑警通過一台陳舊的無線對講機跨時空對話，從而解決長期懸而未決的案件，電視劇借用了不少韓國真實發生過的懸案內容，使劇情更具真實性，而當中必不可少的就是華城連環殺人案。電視劇引用了華城連環殺人案女性被跟蹤、殺害的劇情，案件也被改編呈現，但電視劇情畢竟與現實不同，電視劇更多的是要吸引觀眾追看下去，所以在《Signal》裡懸案最後得到解決、也成功捉捕犯人，令觀眾大快人心、正義感亦得到抒發。反觀現實，時至今日華城連環殺人案的真兇仍然逍遙法外，雖然因為劇集韓國社會掀起了一股討論偵緝懸案的流行，但因為案件已經過了法律追訴期，所以這件懸案的真相大概只能繼續石沉大海。

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