曾志偉憶日本炒車事件心有餘悸：好似同死神擦身而過

曾志偉今日以扶老慈善基金主席身份出席盆菜宴，談及新年大計：「呢十幾二十年都係拉斯維加斯過，要做野，我成日都話藝人嘅生活就係咁，當人哋放假我哋就返工，到人哋返工返學喇，我哋就放假喇。」被問到經歷日本車禍一事後，會否留下陰影，不敢在美國揸車？「陰影仲有少少啦，畢竟未試過撞得咁勁，有少少同死神擦身而過嗰種感覺，好似玩碰碰車咁樣。我後尾反思過，自己仲可以行行企企食野，我覺得好感恩。」志偉又再澄清自己既無醉駕亦無危險駕駛：「有時媒體亂咁寫，其實每日都有人撞車，不過身為公眾人物就會俾人講，平時啲人撞車就冇咩人講。啲人都叫我唔怕啦，下星期就有新聞蓋過你，唔洗特登出黎澄清。」

曾志偉憶述日本車禍一事，形容像和死神擦身而過。(梁碧玲攝)

因為醫生說起碼一個月才能康復，志偉的工作行程也不免受影響，例如之前飛台灣拍攝時也盡量拍文戲，直到近日才補拍一些動作戲。但志偉最遺憾的是缺席了自己監製的賀歲片《你咪理，我愛你》首映：「我真係對唔住祖藍呀！(王祖藍為該片導演) 我當時喺台灣，唯有不停喺個群組講『加油加油』支持佢哋。」志偉笑說王祖藍因為此次處女執導作非常緊張：「佢形容係好似生左兩個BB咁，一個係真BB另一個就係呢部電影。」今年年初電影競爭激烈，志偉表示票房如何由天決定，做好自己就得。