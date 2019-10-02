老版「蝙蝠俠」神複製漫畫原著！選角竟是《權力遊戲》型爆大叔？

DC Universe 超級英雄美劇《悍將聯盟》（Titans）第二季已正式回歸，這一季由《權力遊戲》（Game of Thrones）「Ser Jorah Mormont」Lain Glen飾演的「蝙蝠俠」Bruce Wayne首度登場，演繹該角的老年時期。由於多數真人影視作品皆描繪蝙蝠俠年輕或壯年時期，因此劇中的Bruce Wayne設定引發網友爭議。不過媒體網站「Meaww」有不同看法，稱讚此角或許是目前最貼近實際版本的蝙蝠俠真人演出。

老版「蝙蝠俠」由「Ser Jorah Mormont」Lain Glen飾演。（《權力遊戲》劇照）

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《悍將聯盟》的Dick Grayson年紀將近30歲，假設他10歲時被Bruce Wayne領養，到了這個年紀，Bruce Wayne在劇中的合理年紀至少將近50歲了，而Lain Glen飾演的該角剛好非常符合。除了年齡，針對《悍將聯盟》Bruce Wayne的批判為人物設定。首季把該角的形象塑造地像是某種怪物，到了第二季形象轉變為溫暖又有愛的父親。不過，其實觀眾在第一季對他的認知，皆來自Dick Grayson單方面的扭曲觀點。

《悍將聯盟》的Dick Grayson年紀將近30歲。（《悍將聯盟》劇照）

《悍將聯盟》第二季，Dick Grayson承認他痛恨Bruce Wayne很久了，於是把他看待成壞人。這是由於Dick Grayson有內心的黑暗面，他把自身所有的問題都歸咎於Bruce Wayne。然而，Bruce Wayne在劇中的慈父形象，對漫畫迷來說一點也不陌生，因為他一向都是如此。雖然Bruce Wayne自稱是獨來獨往的人，過去多年來已建立了龐大的家族，深愛著每個羅賓，時常為他們挺身而出，也原諒他們的過錯。

Dick Grayson是「蝙蝠俠」的養子。（《悍將聯盟》劇照）

看了那麼多黑暗騎士作為縈繞著葛咸這座城市的抑鬱英雄，《悍將聯盟》終於給了我們一個最有人性的蝙蝠俠。那些無法接受溫暖、有愛心的蝙蝠俠的人，還有其它黑暗的蝙蝠俠故事可以選擇。畢竟《悍將聯盟》的主角是Dick Grayson，劇中的蝙蝠俠正是觀眾需要和應得的。

《悍將聯盟》第二季已正式回歸DC Universe。

《悍將聯盟》第二季已正式回歸 DC Universe。（《悍將聯盟》劇照）

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