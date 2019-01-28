陸浩明被劉青雲彈演技似DJ　一開聲就出事：佢問我係咪做電台

陸浩明（6號）現身深水埗為豬年賀歲歌舞電影《你咪理．我愛你》宣傳造勢。2012年陸浩加入無綫電視成為旗下藝人，經常以主持身分演出多個節目，最廣為人知有《食平D》飲食節目系列，經常孖住肥媽教煮餸，迷到一眾師奶們追看，知名度因而提高，頻頻出騷做司儀。

陸浩表示買樓手期已經準備好，等待樓價再進一步下調時就買。（陳順禎攝）

陸浩感恩表示：「好多謝肥媽呢個節目，幫我深入咗觀眾唔同嘅年齡層，3歲到80歲好多觀眾都好鍾意睇我哋嘅互動，同肥媽煮嘅嘢食。」被問到一個月最高記錄接過幾多個司儀騷？陸浩直言說：「試過一個月都8個騷做，平均一個星期有兩日，因為本身係TVB都有其他嘢做，所以有時我哋經理人會睇下啲期撞唔撞。」並笑指自己一個月人工，有如杜拜一間5星級房間價錢。

陸浩認為自己比較適合做主持，因為工作時間較穩定。（陳順禎攝）

一向做開主持的陸浩明，原來都有想過拍劇的時候，但始終認為自己未夠班而放棄：「我曾經試過拍電影，係呢方面唔拿手，係渣嘅，因為喺好耐之前我拍過一套電影，嗰套戲有劉青雲同容祖兒做，電影叫做《身驕肉貴》，當時我做完知後，劉青雲哥哥同我講：『你係咪做電台㗎？』嗰陣時我又啱啱入行做梗電台，我就話：『劉青雲哥哥你有聽我個節目㗎，通常都係深宵節目你都有份聽呀？』之後青雲就話：『唔係，因為你講嘢嘅腔口呢，好似一個主持人同埋一個DJ呀！』，咁我聽完之後知道出事啦，死啦！因為我哋講嘢都慣咗一個模式，咁所以喺演戲方面要唔同，喺嗰件事上可以話讚賞得嚟係一個打擊。」