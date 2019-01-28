THE BOYZ韓國演唱會扮《SKY Castle》　5月亞洲巡迴預告來香港？

韓國男子組合THE BOYZ在2018年連奪各大頒獎典禮新人獎後，在2019年 就舉行他們首個粉絲演唱會《THE CASTLE》，連續在26-27日和THE B（THE BOYZ粉絲）一同為新的一年打響頭炮。

當晚演唱會上，THE BOYZ就以《I'm Your Boy》一曲由觀衆席之間出場，近距離和THE B接觸，馬上帶動了現場的氣氛。之後更唱出了出道歌曲《Boy》。THE BOYZ就表示爲了演唱會而十分認真地準備，更加緊張到睡不好。向來樂天的THE BOYZ就覺得：「既然是爲了這個瞬間，那就一起享受吧！」THE BOYZ為了讓THE B在間場也可以有精彩的內容，他們更加模仿人氣電視劇《天空城堡》（SKY Castle）的情節，令在場的THE B都被THE BOYZ的反轉魅力吸引，對他們意外的演技和綜藝感十分驚訝。

THE BOYZ成員泳勛落力表演。

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在演唱會尾段時，Eric就十分感慨地表示THE BOYZ在一年前還在地下練習室希望可以完成夢想出道，他就表示：「能在這麼大的空間裏和大家在一起，真的很感動。因爲有大家，我們才能經常學習，不斷成長。」THE BOYZ也將於今年5月起開始亞洲巡演。香港的THE B想見THE BOYZ就要留意THE BOYZ亞洲巡演香港站的消息啊！