側田6月再踏紅館開騷　計劃農曆新年帶女友見家長

入行14年的側田宣布今年6月舉行第8次紅館個唱，雖然距離他上次在紅館開騷只有一年幾，但他今次就會以全新概念及全新班底打造一個與別不同德演唱會。一向精益求精的側田，更透露今次會開四面台，一班歌迷可以從多角度欣賞他的演出：「每次踏上紅館都有一種感覺，就係想更加進步，要比上一個紅館騷做得更好，今次喺製作方面會更仔細、故事性會多啲。好多年無開過四面台喇，今次應該會幾好玩，我都好期待快啲可以唱歌俾大家聽。」

側田將會舉行第8次紅館個唱，日前他為演唱會拍攝宣傳海報。

側田日前為演唱會拍攝宣傳海報，自小喜歡英國卡通人物「Mr. Bump」的他，還將其融入海報，更加入創作總監細So提出的梵高割掉左耳的故事概念：「入行十幾年，上天給我一份很好的gift，可以讓我在台上唱歌，這份美麗的東西，同時又會帶給我一點不開心的事情，人生就是這樣，有好有唔好，尤其是這個行業，很少人會有同理心。」

今次側田加入卡通人物「Mr.Bump」的形象，再融入梵高割左耳的故事，打造全新概念。

距離正式開騷還有幾個月時間，側田都打算趁農曆新年假期，帶女友返美國與媽咪團聚：「因為媽咪住在美國，其實每次開騷，都是一個家庭聚會的機會，人愈大愈覺得這些時間好寶貴，今年希望返美國跟媽咪拜年。」