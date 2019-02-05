【年初一】黃智雯爆胡定欣係P圖專家：佢執完啲相唔知點解靚咗

女星們經常都會在社交網站分享自己的日常點滴，幾乎每日都將自己靚到爆的靚相放上網呃吓like，究竟她們有沒有執相P圖呢？放上社交網站之前又會點樣執靚張相？現在就由幾位人氣女星親自揭露謎底喇！

佘詩曼：

阿佘說自己難免會修修圖調調色，尤其皮膚狀態不太好的時候（例如生暗瘡）。但是過度P圖的話，阿佘表示絕對不會：「我唔會整大我對眼睛或者將下巴整得好尖！我諗我個樣臉已經太深入民心，如果執太多嘅話我怕其他人會認唔到我！」可想而之，阿佘早前喺內地上咗一個落極重filter直播嘅時候有幾徬徨了！

岑麗香：

香香稱自己較喜歡光一些的感覺，所以平時會把相片調光一些，又或者配合之前相片的色調，營造一系列的感覺。

馮盈盈：

花好多心機在社交網站上的FYY說放相上網前會輕輕調一調色和光暗，再稍微執一下背景。至於用多少個app？她笑說：「有1個喇、2個喇、3個喇、有時可能會用到第4個添！」

湯洛雯：

靚湯表示每個人都不是極之完美，所以自己當然亦需要執下相，靚啲人都會開心啲！

黃智雯：

Mandy說一張相普普通通實在太平淡，所以喜歡用黑白filter令相片馬上增添味道，而且她亦很喜歡vintage和懷舊的感覺，所以會把相片調黃一些。Mandy說最厲害的P圖app叫「胡定欣」：「胡定欣係呢方面嘅專家，有時我哋啲相俾佢執完之後就會突然變得好靚！」

譚凱琪：

譚凱琪表示平時會將相片執細一點，再加條白邊，另外亦會調一下光線和執走背景的穿崩位。平時最經常用什麼app？「美圖秀秀同Instasquare ！」

蔡思貝：

要令大家賞心悅目，思貝坦言難免都要執一執相，把影得太暗的相片調光一些。思貝平時最愛用的P圖app就是「Snapseed」：「很好用！因為佢咩都有，張相有啲歪可以調較返水平線，調較光暗等等咩都有！」

黃翠如：

翠如稱調色和裁剪是指定動作，個人來說比較喜歡型格風的filter顏色。她透露P圖步驟有2個：「首先手機內置會輕微調一調，再用app加上我鍾意嘅filter顏色，再調一下光暗。」



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