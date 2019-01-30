羅天宇想做青春熱血角色　頻頻練歌唔通想向歌壇發展？

羅天宇（Joey）今日（30日）出席香港馬術大師賽記者會，問到他自己有沒有騎馬的經歷，Joey表示：「騎馬真係完全冇試過，我自己都鐘意動物嘅，所以我都好期望可能將來有古裝劇拍，真係需要我哋騎馬嘅時候，可以同佢哋（馬）接觸吓。」是不是都想挑戰更多古裝劇？Joey就說：「其實之前都有拍過《包青天》，嚟緊都會想試吓，不過最好就係冬天啦，因為我上次拍嘅時候係二月份嘅時間，所以去橫店嘅溫度都啱啱好，十幾度咁著古裝都好舒服。」

羅天宇說新年有花車排練等工作，所以本來有過的出埠計劃就擱置了。（葉志明攝）

羅天宇繼《愛回家》的馬子仁後，憑《跳躍生命線》中譚家俊一角成功入屋，說到接下來最想挑戰的角色，Joey說：「我想拍啲熱血啲或者青春啲嘅劇，因為都冇乜時間可以再拍，再老啲就冇得再拍，所以都想拍啲青春啲嘅劇。《跳躍生命線》都幾熱血，都想試吓挑戰消防員。」青春的話會想做學生角色？羅天宇說學生角色的話要看觀眾能不能接受，但自己的心境還是很年輕。

說到新一年會不會想拍拖，羅天宇就表示暫時未遇到合適的人。（葉志明攝）

Joey最近在個人的Instagram上載了自彈自唱Cover電影《星夢情深》插曲“Always Remember Us This Way”的影片，問到未來會不會有機會向歌手發展，Joey就表示：「歌手就唔敢當，但嚟近新年會嘗試多啲，始終自己都鍾意做嘅，拍咗片擺上網啲觀眾好似又幾鍾意，我又可以做到自己鍾意做嘅嘢，嚟緊會試吓做多啲唔同歌嘅Cover。」最近在練什麼歌？Joey說：「最近都係睇咗啲戲入面嘅主題曲好好聽，我就試吓自己彈唔彈到、唱唔唱到。其實我都有keep住試，只不過有啲太難聽，我驚嚇親觀眾所以冇post，盡量睇吓嚟緊有啲歌好聽，我又試下彈俾觀眾聽。」期待Joey帶來更多好的Cover。