【你咪理，我愛你】毛舜筠慨嘆喜劇演員愈來愈少：人才問題

曾以為自己只適合拍文戲嘅毛舜筠（毛姐）自《他來自江湖》後，被周星馳開啟了喜劇細胞，《龍的傳人》、《情聖》再加上一部《家有囍事》奠定了毛姐喜劇演員之路。既要癲喪又要做男人婆，偶爾再整個胎記在臉上，對女星來說應該是犧牲吧？「其實我從來都無咁諗過……唯一次次有少少唔開心係《情聖》。」

拍足咁多年賀歲片，當中變化最大是什麼？「喜劇都要有對手，愈來愈少真正嘅喜劇演員，就以《家有囍事》為例，裡面個個都係高手，呢個係人才問題。」（梁碧玲攝）

人稱毛姐嘅毛舜筠入行逾40年，演活了無數喜劇角色，《家有囍事》嘅無雙表姐、《水滸笑傳》潘金蓮、《花田囍事》 母夜叉這些經典都深深印在觀眾腦海之中。有樣有學識，卻要在戲中癲癲喪喪、拿著大刀剃腳毛，在觀眾的角度來看，是為演藝犧牲了美貌。但原來在毛姐的角度來看，從沒有所謂的「犧牲」或「放下身段」。「通常好醜時我會問清楚點解要咁醜，導演就會解釋個角色係咩人、咩背景，然後我又會問個角色會唔會靚返，因為咁可以令整個角色更立體，所以我從來都唔覺得有任何一個喜劇角色係用醜化去嘩眾取寵、引人笑。」

《情聖》中，令毛姐有少少唔開心一幕。

從來都唔會有包袱

雖說只要過到自己一關就可以，但凡事都總有例外(意外)，所指的是91年《情聖》，由毛姐、甜妞、葉子楣以及周星馳主演，戲中與周星馳同為騙子嘅毛姐，為對付葉子楣帶領嘅騙子集團而聯手，其中一幕係講述毛姐因葉子楣豐滿身材而求助整容醫生，並要求有咁大整咁大，醫生為怕出事於是幫毛姐「裝假狗」，結果行唔夠兩步就因為負荷過重而跌倒，心口剛好落在檯上，插滿了筆如箭豬。這一無厘頭一插，毛姐至今記憶猶新。「當時都覺得劇本好兀突，點解要插筆？拍嗰時見到周圍啲人望住我胸嘅感覺係令我……尷尬，好猥褻。點解要做呢啲嘢引人笑？我唔介意劇情話佢去整形，但點解耍插筆呢?嗰次係唯一次次有少少唔開心。之前如母夜叉因為佢真係一個男人婆，說服力好強，有啲演員要佢好放去做，佢可能心諗會唔會好醜。但我自己就未曾有過咁嘅包袱。」

loop足十幾年都仲可以笑得出嘅《家有囍事》，裡有唔少橋段都係毛姐同張國榮度出來。電影當年上畫後票房高達四千九百萬港元，破了歷來票房紀錄。

最愛無雙表姐

提到最愛的喜劇角色，毛姐也不用多想便說是《家有囍事》無雙表姐以及《92黑玫瑰對黑玫瑰》嘅周維娟，無雙表姐與兩老打牌的橋段，毛姐說是他與哥哥張國榮度出來的，甚至可說是他們日常的情節，至於周維娟開口埋口那句「妖！好叻咩！」其實也是毛姐向劉鎮偉導演提議加入的。從影多年，毛姐先後憑《早熟》和《黃金花》奪得金像獎「最佳女配角獎」以及「最佳女主角獎」，問到可曾想過以喜劇角色套后，她說：「其實我覺得應該要分類，要人喊唔難 但要人笑真係唔易，不過大家都覺得係搞搞震，所以覺得唔值得有一個獎，呢個諗法我作為演員係覺得唔合理，我唔介意分成喜劇同正劇，因為至少有一個機會同埋公平啲。」



同《情聖》一樣都係要隆胸，但毛姐今次拍《你咪理，我愛你！》十分愉快，為了其一幕跳舞戲份，拍攝前更搵老師補課，專業！

華語歌舞片多限制

毛姐於王祖藍執導的賀歲片《你咪理，我愛你！》中，亦有一幕「大胸」情節，但這次她沒有投訴，更大讚祖藍準備充足，完成沒有「新」味。「當初佢俾舞台劇版本我睇時，自己係覺得覺得好似講嘢然後加啲音樂，好難上口，觀眾會唔會無共嗚？我最鍾意其中一幕係可以solo幾頁紙，我同祖藍講不如淨係拍嗰場，但佢又好似完全唔擔心我應付唔到咁。」為了戲中要唱出來的對白，祖藍身兼歌唱老師，毛姐指呢位老師極有杜麗莎的影子，更笑指祖藍將來可靠此謀生。歌舞題材向來在華語電影中算是冷門，祖藍極級挑戰，毛姐深明當中難處。「人哋投資幾多去拍，所以係可以有滿足觀眾要求，港產片係難，budget要好大，同埋要導演真係好鍾意先會拍得好睇，我覺得依家我哋係有限制，但在這限制之內，一個新導演喺20組內完成，係相當難得。」



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