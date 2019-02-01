台灣大碼模特兒因注射類固醇變肥　靠自信走出欺凌：不需在意他人

世人總以瘦為美，對身材有嚴苛的標準，但近年的審美觀漸漸逆轉。雖然「瘦」仍是主流，但由於許多品牌都開始推出大碼時裝，聘請大碼模特兒，令許多肉肉女生重拾自信。台灣大碼外拍模特兒兵香瑩就從被欺凌中走過來，認為「喜歡自己、認同自己才是最重要的。」

台灣大碼model兵香瑩不以肥為恥，自信地展示自己的身材。（FB圖片）

兵香瑩小時候本來很瘦，但小學二年班一次氣喘發作，打固醇針之後就產生副作用變胖，從此變成一名肥妹。本來身型瘦的時候，擁有一雙大眼睛的她還相當受同學歡迎，不過自從變胖之後，就遭受同學欺凌，曾有同學拿𠝹刀劃她的臀部。

雖然小時候曾遭受欺凌，不過兵香瑩後來接受了自己的身型。（FB圖）

兵香瑩成為大碼模特兒，穿上性感比堅尼，但遭到不少網友的謾罵，不過這些酸民都不及自己的老公毒舌，所以兵香瑩可以對這些酸言惡語免疫。兵香瑩26歲時遇到現在的老公，他對自己很好，就是超級毒舌，經常恥笑她有肚腩、雙下巴、腳粗，甚至在婚前放狠話：「你這輩子他X的給我瘦一次！」一度令兵香瑩進行魔鬼式減肥，成功從80多KG減至60多KG，雖然可以穿下婚紗，但卻令兵香瑩的身體響起警號，她的脖子突然長出一大塊囊腫，自此她開始注意健康，養成運動的習慣，雖然沒有瘦下來，但至少變得更健康，更懂得欣賞自己。

兵香瑩曾為穿下婚紗而減肥，雖然是瘦下來了，卻影響了健康。（示意圖）

兵香瑩認為自信比外貌來得更重要，「不需要在意他人，只要從內到外的肯定、喜歡自己的美麗。」她還為其他肉肉女帶來正面影響，有人曾對她說：「如果早點認識妳，我就不減肥了，我反而覺得我胖的時候比較快樂。」

自信就是美！（FB圖）