洪金寶恨抱孫女？　洪天明交波畀老婆周家蔚：我只負責入錢扭蛋

洪天明今晚（31日）到尖沙咀出席賀歲電影《你咪理，我愛你！》慈善首映禮，提到父親洪金寶有份參與另一部賀歲作《如珠如寶》，此舉是與父親打對台？天明笑說：「若果是八十年代，電影公司競爭很大，當然是有點作反了，但今時今日的電影圈最需要是互相支持，特別是要支持老友王祖藍。」

洪天明特別到場為王祖藍及毛舜筠打氣，對於被指倒戈，他直言今日的電影圈最需要是互相支持及團結。（陳順禎攝）

而洪金寶早前宣傳電影時，開到口恨仔女生足三個，特別點名要育有兩子的天明追個女，他聞言笑說：「大囝出世時他已經這樣說，我覺得再生的話，最緊要是與太太（周家蔚）溝通。」

日前好友謝天華爆家蔚恨造豬女，天明笑言不會有壓力：「不一定要追豬女的，不管怎樣我都會愛錫，但身為男人只是『入錢』然後『扭蛋』，最終決定權都在太太身上。（太太話你冇時間？）所以我都要好好分配時間，當年爸爸因為工作忙，要請人照顧我們，我希望自己不要像他，我想與太太親自去湊，但是否有時間呢？自己在外地工作，回港兩、三天，但一走就是兩、三個月，因此真的要想很多。」

大仔本月28日迎接五歲生日，天明大嘆兩個寶貝仔大得快，個性更有點似太太周家蔚，同樣很討人喜歡。（陳順禎攝）

話雖如此，但天明並不抗拒追多個，他說：「我自己覺得兩個夠數，但太太和爸爸不是咁諗，的確大囝出世後，我與爸爸的關係變得更密切，為了睇孫仔，只要我回港他就會到我屋企，大家就因為小朋友而團聚。」

天明出門在外，更嘆兩個寶貝仔大得快：「剛剛陪大囝過生日，發覺他真的大得很快，哥哥是很善解人意，反而細佬有點反叛，個性似女仔，似佢媽咪有點臭脾氣，但也是很得人鍾意的，所以我想花多點時間去陪伴他們，改變不好的性格。所以會不會有第三個呢？也要看時間，順其自然先。」