何家傳統年三十晚要唔瞓覺「守歲」　何超蓮：寓意Daddy身體健康

何超蓮今日（2/2）出席在銅鑼灣的日本著名甜品旗艦店開幕典禮，獲邀擔任剪綵嘉賓，更即場顯身手炮製甜品。超蓮笑言自己超級喜歡食甜品：「今朝7點幾落機返嚟，基本上攰到傻咗，但都要嚟支持一下，因為實在太鍾意食甜品，呢間我係日本有食過，真係好好食。」

何超蓮表示仍單身，情人節會在工作中度過。（葉志明攝）

農曆新年前，原來超蓮有個傳統習俗，每逢年三十晚都要「守歲」。超蓮直言：「『守歲』嘅意思，代表唔瞓覺，嗰日我哋基本上係攞正牌唔瞓覺，寓意對Daddy媽咪嘅身體健康會好好，今年就特別啲啦開咗間牛肉麵店，咁所以我唔瞓嘅同時，會留喺舖度打點，如果大家行完年宵肚餓，就過嚟我度搵我食下嘢。」

何超蓮曾經在旅行時，全日瘋狂食甜品未停過。（葉志明攝）

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