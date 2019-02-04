提到「特種部隊」，腦海中大多會浮現出「戰鬥力強」、「強壯」、「威風」等等關聯字。然而風光背後，特種部隊的訓練亦極其嚴苛。在外界的印象中，這些高強度訓練往往只可能由男性完成，挑選出來的特戰隊員都經歷過地獄般的考驗，女性似乎不可能成為特種部隊的一員。然而，一名英國女子卻擊敗一眾猛男，接連通過美海豹突擊隊、英SAS特種兵以及俄羅斯特種部隊的挑選測試，顛覆了社會大眾的刻板觀念。

Netflix 真人Show節目《特種部隊﹕終極地獄周》（Special Forces：Ultimate Hell Week）要求參與隊員通過，如美國海豹突擊隊等特種部隊（United States Navy Sea, Air, and Land Teams，簡稱：Navy SEALs）的嚴苛測試。這些測試內容此前只限男士參加，不過在《終極地獄周》中，32歲的英國女醫生Clare Miller卻打破傳統，與其他28位男士一起參加節目，決心證明女性並不是弱者。

Netflix 真人秀節目《特種部隊：終極地獄周》要求參與隊員通過如美國海豹突擊隊等特種部隊的嚴苛考試，一些考試內容此前只限男士參加。而在《終極地獄周》最新一期節目中，32歲的英國女醫生Clare Miller打破規矩，與其他28位男士一起參加節目，她決心證明女性並不是弱者。（節目截圖）

挑戰海豹突擊隊新兵訓練

在節目第一集，學員要接受美國海豹突擊隊的測試，第一項測試便是嚴酷的「突破」（Breakout）。突擊隊教官 Ray Care 趁學員們只睡了兩個小時期間，突然舉起步槍向天射擊，將所有參與者驚醒。然後要求他們在半夢半醒間列隊，並逐一泡在冰水裏做掌上壓和仰卧起坐，直至有學員嘔吐為止。最後，至少一名學員宣布放棄，該項目才能結束。在攝氏零度的低溫裏，被逼跳進水中，這個測試為的是將新兵趕出舒適圈，為接受正規訓練作熱身。

事實上，就連突擊隊教官 Ray Care 都認為特種部隊的訓練內容並不適合女性，並提出女性若想在軍中有所作為，可以去扮演特種部隊以外的角色，例如醫療兵。（影片截圖）

Ray Care 在參與者們剛睡下兩個小時後，舉起步槍向天射擊驚醒所有參與者，然後在半夢半醒間列隊，並逐一泡在冰水裏做掌上壓和仰卧起坐，直至嘔吐。（影片截圖）

Clare捱過「海浪酷刑」 教官：她是最強學員！

接下來的測試，就是海豹突擊隊著名的訓練項目「海浪酷刑」（Surf Torture）。學員們被要求在愛爾蘭海岸進行數小時高強度訓練，而當地水溫只得攝氏10度。訓練過程中，有好幾名學員因骨折及體溫過低急需接受治療，而Clare卻依然堅持下來。

面對Clare的優越表現，教官突擊隊教官 Ray Care 稱她為「最強學員」：「我以當兵為生的，從見到她的第一眼，我就知道她是這群隊員裏心理素質最強的人，而且在高壓情況下仍能分析問題，這是特種部隊應有的能力。」Clare對自己的表現也很滿意，她坦言參加特種兵訓練一直是自己的夢想，參加的目的就是想知道女性能否通過英國SAS特種兵的訓練。米勒承認，在力量方面男性的確有優勢，不過更強調，在意志方面女性絕對不會輸給男性。

+ 4 + 3 + 2

親眼目賭特種部隊的訓練過程，眼看著被認為是「弱小一群」的女性超越其他男性，這套實劇真人劇集絶對可以為健身室的gym友注入滿滿的熱血，與一眾特種部隊隊員一起跑步，再看看自己，似乎再辛苦也都不值一提了。