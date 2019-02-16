《觸及真心》硬撼Netflix神劇《李屍朝鮮》　3部2019必睇韓劇推介

2019年初韓國多部強勁話題韓劇推出！擊敗朴寶劍、宋慧喬《男朋友》的刺激韓劇《Sky Castle天空之城》收視率屢創新高，上流社會的心機鬥爭絕對讓觀眾看了欲罷不能。Netflix年度鉅作《李屍朝鮮》在春節前開播，正好讓觀眾在過年時搭上喪屍熱。《鬼怪》CP李棟旭和劉寅娜重新聯手，在新戲《觸及真心》中共譜戀曲，這次終於能給觀眾甜蜜的圓滿結局。

Netflix和台灣KKTV今年新年皆主打刺激韓劇，台灣KKTV強推韓國話題熱播劇《Sky Castle 天空之城》，除了有超強演技實力派演員同台大鬥演技，反映現實社會的劇情不僅引發觀眾共鳴，也凸顯父母只重視學歷、家世的扭曲心態。住在高級社區「SKY Castle」的貴婦們無不想盡辦法將兒女培育成全國第一，彼此間也相互較勁，收視率已經刷新播出頻道JTBC的紀錄。

《Sky Castle 天空之城》叫好又叫座！點圖欣賞更多劇照▼

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Netflix首部韓國自製原創影集《李屍朝鮮》口味更重，當中不乏活屍群起攻擊活人、追逐啃食的驚悚影像。《李屍朝鮮》以15、16世紀的朝鮮王朝為故事背景，男主角朱智勛和反派柳承龍既要互鬥又要對抗活屍，權力鬥爭讓吃人的恐怖再升級到人性的可怕。

《李屍朝鮮》結合喪屍片與古裝片元素！點圖欣賞更多劇照▼

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台灣愛奇藝則推薦浪漫韓劇《觸及真心》，主角李棟旭和劉寅娜在《鬼怪》中的感情充滿遺憾，這次他們重新結緣，劇迷更以「轉世」的幻想投射到這部作品中。劉寅娜在《觸及真心》原本是知名演員，因為傳出緋聞而事業走下坡，因緣際會成了名律師李棟旭的祕書，兩人將上演怎樣的辦公室戀情備受觀眾矚目。

李棟旭、劉寅娜再續《鬼怪》前緣，點圖欣賞更多《觸及真心》劇照▼

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