【央視春晚】挑戰水中芭蕾讓網民驚豔　林志玲：盡力做到最大可能

中央廣播電視總台春節聯歡晚會（春晚）在年三十晚（4日）播出，明星陣容依然強大，當中更掀起不少話題，但講到「春晚最美畫面」一定非「台灣第一名模」林志玲莫屬！今年44歲的林志玲睽違8年再度登上春晚，首次挑戰水上芭蕾，優雅的身姿加上高難度的動作，讓不少粉絲驚艷不已，紛紛大讚「根本仙女下凡！」

從小學過芭蕾舞的林志玲次與武漢漢秀藝術團、湖北省體育局花樣游泳隊、湖南省體育局花樣游泳隊以及遼寧芭蕾舞團一同攜手帶來水上芭蕾表演環節《綻放》。3分多鐘的演出，林志玲穿上一襲大紅舞衣，露出姣好身材和細白長腿，一開場就如花仙子般出現在舞台中央，在表演中一下飛天又跳水，與表演團隊一起完成各種高難度動作。

志玲姐姐美得令人震撼！（微博圖片）

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網民指特寫太少 太多遠拍

林志玲這段演出堪稱「上天下海」，令觀眾驚豔不已，網友們紛紛留言狂讚「這個吃防腐劑的女人，也太多才多藝了吧！」、「沒想到居然是林志玲！」、「身材與舞蹈的魅力讓人無法拒絕」，但也有人抱怨志玲姐姐特寫太少，大多都是遠拍，根本看不清楚。

事後，林志玲在微博表示感謝：「感謝春晚綻放團隊的每一個人！用心和時間孕育這個作品！從見到你們的那一刻，我就告訴自己，全心全意，盡力做到最大可能！奮鬥才會幸福！努力才能綻放！祈願大家共同綻放更美好更快樂新的一年喔！」