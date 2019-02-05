狄以達阿媽屋企壞電視冇得睇TVB　獲光頭勇士打救究竟係邊個？

大年初一祝大家萬事如意，笑口常開！

相信大家新年都要拜年，成班親戚喺屋企你眼望我眼，如果唔想姨媽姑姐問埋你幾時拍拖、結婚、升職、家人工，最好就坐埋一邊煲劇睇電視。但係你話如果冇電視睇，點算呢？冇電視睇真係好大鑊，冇電視睇就世界末日，慘無人道！

（網上圖片）

不過冇電視睇呢個慘痛經歷，就於日前（年廿九）發生在狄以達身上，情節更峰迴路轉過連續劇！事緣當日狄以達就在Facebook表示收到好緊張的電話，原來係阿媽打電話給他，指電視機壞了，更出Post望各路英雄指點迷津，寫道：「我有6個鐘時間買返部電視機返去，要即刻有現貨！各路兄弟們可否比（畀）d（啲）意見我？」

達仔在最迷茫的時候，救星立即出現，林盛斌（Bob）化身為「一拳超人」打救達仔。其後，達仔繼續仔Facebook出Post感謝Bob出手相助，更附上搞笑Hashtag，#媽咪真係好鍾意TVB，#係咪因為今晚有安樂蝸牛。而在等待電視機送貨的期間，達仔非常擔心冇電視睇等於「世界末日」，所以立即趕返屋企陪媽咪。去到晚上差不多10點，達仔在出Post表示大家唔需要擔心，因為世界和平了，搞笑指：「我覺得今日做左（咗）阿媽心目中嘅英雄，拯救巳左（咗）佢嘅世界。＃原來電視機好緊要 ＃原來TVB都好緊要 再次多謝阿Bob安排。」

（資料圖片）

達仔接受《香港01》訪問時透露，收到電話時媽咪從未試過那麼緊張，所以自己都想盡快買到電視：「嗰日年廿九怕舖頭收爐，訂得嚟都怕過咗年先送到。原本想去深水埗買，自己又唔熟電器，好彩阿Bob就介紹咗個朋友畀我，佢朋友仲親自安排送貨同埋安裝，真係好多謝阿Bob！」