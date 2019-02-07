盤點豬年出世娛圈小寶寶　麥玲玲出招教「BB豬」健康成長大法

祝各位心想事成，豬年順利！

過去一年，娛樂圈喜事特別多，不少演員、歌星，例如鄭嘉穎、陳凱琳夫婦和陳展鵬、單文柔夫婦都宣布懷孕榮升準父母，而他們的愛情結晶亦將於豬年出世，成為今年的「BB豬」。

有指陳凱琳準備在3月生B，她與鄭嘉穎的BB或成今年娛圈首位「BB豬」。（資料圖片）

到底「BB豬」普遍上有何特點？根據《麥玲玲2019豬年運程》，豬年出世的人性格比較難揣摩，對外開朗、好客，內裏卻有不時想獨自靜處、少少孤僻的一面，可以說是深藏不露。而李丞責《2019豬年運程 豬聯璧合》便指豬年出世的人不怕辛苦，又多才多藝，喜歡同一時間發展多個範疇，但有時會虎頭蛇尾。

那麼「BB豬」應該改甚麼名？據《麥玲玲2019豬年運程》，豬年出世的人與虎、兔和羊比較夾，所以名字亦適宜配上相關字眼，例如獻（虎）、逸（兔）、洋（羊）。除此之外，與田地、五穀相關的字眼，以及包括「洞穴」、「門欄」和「大口」元素的字，亦與「BB豬」非常夾。

李丞責在其運程書中大讚豬年出生的人多才多藝。（資料圖片）

至於「BB豬」與父母的親子關係，玲玲姐在其運程書中便指不同生肖的父母，與「豬BB」的關係都有所不同，如將她的說法套入娛樂圈的實際例子，肖雞的鄭嘉穎會被他的「BB豬」嫌煩：「事無大小，雞皆喜歡發表意見，易令肖豬子女煩厭，敷衍了事。」會與肖羊的陳凱琳較夾：「兩者為六合生肖，相處頗佳，加上羊家庭觀念重，常守護肖豬子女。」

點擊下圖觀看麥玲玲如何看陳展鵬和單文柔，以及其他藝人與他們「BB豬」的親子關係：

當然，作為父母最關心都是子女的健康，想「BB豬」可以茁壯成長，不妨參考以下做法。

玲玲姐接受《香港01》訪問時便出招教路：「因為今年出生嘅BB係唔會計落犯太歲，所以係唔需要做『攝太歲』，不過都有一樣嘢要注意，就係BB出世之後，佢瞓嗰張BB床唔好放喺病位，今年豬年嘅病位係西南同東北，大家要留意喇。」

麥玲玲提醒家長不要將BB床放在今年病位。（資料圖片）

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