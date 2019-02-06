【仔仔一堂動起來】跳馬鬥高都未夠爆　推牆爬網幾騎呢都有！

新年放假期間，除咗拜年同玩返幾手之外，相信唔少人都會鍾意喺屋企開著部電視嚟睇，仲要通常都無話特別想睇啲咩，總之開著部電視，轉吓台，啱feel就繼續。噚日大年初一（5日），晚上拜完年返到屋企，打開電視，轉去J2，播緊一個好有趣嘅節目，心中不禁讚嘆：「日本人真係好有創意！」

其實呢個節目叫做《仔仔一堂動起來》（新年期間又叫《仔仔一堂好運來》），可以話係日本男藝能界嘅另類運動會，16位「選手」一齊參加多項「騎呢」項目，綜合分數計出全場冠軍！其實J2播嘅已經係第4季，2014年12月23日於日本TBS電視台播放，正名為《究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦》，由2012年11月21日播第一季，至2018年1月1日播放第10季。

日本組合EXILE成員関口メンディー（關口Mandy），就係J2播嗰集嘅冠軍，十屆比賽入面佢曾經拎過3次全場總冠軍！（電視畫面）

慘被TVB強行一分為二

《仔仔一堂動起來》其實係一個約2.5小時一集過嘅節目，但卻因為配合賽馬節目播放而慘遭TVB一分為二，當時更令觀眾大感錯愕，下半段就喺初三晚嘅10點35分嘅J2台繼續播放。而「上半段」被斬斷嘅一刻，正正就係播緊佢哋比賽「跳馬鬥高」嘅情節，節目入面就稱為「Monster Box」。當時節目嘅氣氛非常緊張，因為選手們已經跳到去第16段（2.36米）嘅高度，而節目上跳到23段（3.06米）嘅世界紀緣保持者，池谷直樹亦明顯過得輕鬆，不過最後居然無得睇埋落去，實在令觀眾失望。

呢位池谷直樹就係前跳馬世界紀錄保持者。（電視畫面）

跳馬世界紀綠原來已經被打破

依上圖所見，由池谷直樹創下的23段、3.06米其實經已好誇張，但原來另一位跳馬好手大山大和已經打破咗，成功跳出24段、3.16米並雙腳著地成為現時世界紀錄保持者。其實大山大和喺《仔仔一堂動起來》開始製作之前已經跳過24段，不過當時就話個高度比較低，約2.95米，而大山大和之後都成功跳戰到節目入面嘅24段、3.16米高度。

現任世界紀錄保持者大山大和。（網上圖片）

而家大山大和經常都會去唔到地方進行跳馬表演。（網上圖片）

跳馬以外仲有好多騎呢項目

其實除咗跳馬有得比賽之外，《仔仔一堂動起來》仲有好多好特別嘅項目，例如鬥快爬15米高鐵絲網、兩位選手隔牆鬥推、好似跳繩嘅跳欄咁，而最估佢唔到嘅就係呢個終極決賽「ショットガンタッチ」，玩法就係有一個波會喺10米高嘅地方，只要選手一撳掣，個波就會跌落嚟，而選手就要用最快速度去喺個波路落地之前衝去掂到個波，選手同個波嘅落點之間嘅距離下限係10米，而呢個節目嘅紀錄就係13.6米。呢個「比賽」睇落好似好簡單，但其實對參賽者嘅爆炸力同跳彈力要求相當之高，因為波要從10米高跌到落地只有短短1-2秒，真係少啲運動力都唔掂！

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