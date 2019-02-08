【皓鑭傳】呂不韋製造祥瑞討好趙王　「麒麟」真身原來係非洲生物

無綫熱播的劇集《皓鑭傳》，近日劇情講到皓鑭(吳謹言)為趙王獻舞，卻被太卜誣陷為妖姬，要燒死祭天，呂不韋(聶遠)為救皓鑭，向趙王謊稱出現祥瑞白鹿，逗得趙王萬分高興。其實歷代都有人製造祥瑞，部分是皇帝的愚民政策，鞏固帝位，亦有人用來討好君王，明代鄭和甚至送上「麒麟」，明成祖更命人畫下圖像，流傳後世，究竟「麒麟」真相是什麼異獸？下文自有分解。

呂不韋向趙王送上祥獸，逗得趙王萬分高興。（劇照）

無論是明君抑或是昏君，歷代不少帝王都喜歡出現祥瑞，代表國家太平盛世，而內地劇《皓鑭傳》中呂不韋為討好趙王，先報稱有人見到白鹿的祥瑞出現，令趙王萬分期待，之後再獻上一隻白鹿，趙王當然大為賞識呂不韋。呂不韋此舉其實是想救被陷害入獄，翌日要火燒祭天的皓鑭，而穿上防火白袍的皓鑭自然火燒不死，被視為跟白鹿祥瑞有關，最後更被趙王封為宮中女官，因禍得福。

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皓鑭為趙王獻舞，卻被太卜誣陷係妖姬。（劇照）

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其實歷代皇朝均有祥瑞出現，部分是改朝換代時，新任君王為了證明自己合法性，刻意製造出來，如漢高祖稱自己是赤龍之子，斬白蛇起義，唐朝李淵起兵之初，發現龍形青石，刻著「李淵萬吉」。至於武則天更是熱衷於祥瑞，刻意安排在洛水中發現白石，上書「聖母臨水，永昌帝業」，之後有人在烏龜肚子，寫上「天子萬萬年」，當祥物獻上，最後雖然被揭發造假，但武則天非但不怪罪，更以用心不懷，可以寬恕，自此祥瑞更在全國不停出現。

下圖有「麒麟」真身：

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雖然祥瑞均是造假，但也有官員將異獸當作祥瑞獻給皇帝，明成祖時派鄭和下西洋，其中一次在孟加拉帶回來一對「麒麟」，史書記載該異獸「前足九尺、後足六尺，頸長丈六有二，短角、牛尾、鹿身」，明成祖高興之餘，更命宮中畫師畫下「麒麟」原貌，流傳後世，這幅就是著名的《瑞應麒麟圖》，現今收藏在台灣國立故宮博物館。看過原圖的人，均知道明成祖錯得離譜，鄭和帶回來的明顯是長頸鹿，可知古代祥瑞純粹是穿鑿附會，討皇帝歡心。