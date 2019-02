眾所周知,初三赤口不宜拜年,因為容易引起口舌之爭,不過身為不老男神的吳彥祖(Daniel)就冇有怕,在社交網站貼文拜年,意外激起網民情緒,更演變成罵戰。

吳彥祖44歲靚仔樣完勝? 外國網民狠批鹿晗「以為係女人」

事緣Daniel昨日(7日,初三)貼出圖文祝賀網民豬年快樂,內容是一張寫上「Happy Chinese New year!!」的豬隻相片,他更留言道:「Happy Chinese New Year everyone! May the year of the pig bring you much health and happiness!! Gung Hei Fat Choy! Xin Nian Kuai Le!!!(恭祝大家新年快樂,希望豬年大家能夠健康快樂,恭喜發財、新年快樂)」

不少網友認為Daniel的選圖只是豬最真實的一面,沒有不妥。(Instagram)

網民就指圖中的豬豬表情逗趣,選圖夠寫實,不過亦有人嫌豬太醜,更留言:「豬年見過最醜的豬。」更有網民認為,醜豬配上圖中的「Chinese」有辱華之嫌,不少人就在貼文下激烈爭論,認為不應過份解讀,扭曲慶祝豬年的好意。