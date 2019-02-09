霍汶希獲7歲女兒祝佢年生貴子　容祖兒：你話畀佢聽過咗期啦！

Mani都係一個靚媽嚟。(IG圖片)

現年46歲的英皇高層霍汶希 (Mani) 多年來一直單身，卻於2013年的母親節當天，突然在微博上自爆自己於兩年前 (即2011年) 已誕下一名女兒，取名Honey，還post了她與囡囡的合照同大家開心share，宣布成為單親媽媽，相中的Honey眼仔碌碌加上肥嘟嘟，非常可愛。據悉Mani當年在美國秘密產女，有消息指Honey的生父是廣州富商賀丹青，Mani並未有透露女兒生父是誰，不過就坦言與對方已經分開，兩人仍保持朋友關係，有聯絡和見面。

Main喺2013年post咗佢周囡囡張相宣布自己做咗單親媽咪。(微博圖片)

時間一眨眼就過，昔日的得意BB女Honey如今經已7歲了，Mani日前就激罕地公開了女兒的近照，於instagram post了她和女兒的最新靚相，並留言表示：「我的小法拉已經變長大了，變了一位美少女。」相中的Honey的確是小美人一名，完全遺傳了媽咪的優良基因，眼大大臉尖尖，擁有一副美人胚子，一班藝人同網民都留言激讚Honey好靚女。見她好似樹熊般攬實媽咪坐在媽咪身上，就知道母女兩人的感情極close。

Honey同佢媽咪Mani感情好close。

除了分享女兒的靚樣，Mani還post了女兒寫給她的新年賀卡，Honey竟然祝單身的媽咪「年生貴子」，真係童言無忌，Mani不禁留言表示：「是否玩嘢？」就連容祖兒也留言說︰「你話比（畀）佢聽過左（咗）期啦﹗」相當抵死，Mani則回覆她說︰「咁我又未到更年期﹗」來反擊，非常搞笑。

Honey祝媽咪年生貴子。(ig圖片)

祖兒嘅留言好抵死。