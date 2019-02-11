【世上最超凡出眾的家園】睇完先知道　住喺香港只能稱為「生存」

如果你年紀夠大，有考過高級程度會考，都應該會記者由殷海光寫作的文章《人生的意義》，文中提到人生的意義有四個層次，分別為物理層、生物邏輯層、生物文化層以及真善美。但看過在Netflix上架的節目《世上最超凡出眾的家園》之後，身為在香港生活超過30年的我，深深體會到自己在住屋方面，只牢牢的維持在「生物邏輯層」！節目《世》的主持走訪世界各地，搜尋世界上最超凡的「家園」，其中一集去到美國邁阿密。

其中一間住宅的平面圖。（電視畫面）

三個必備條件才稱得上「生活」

在香港寸金尺土，工作5年不吃不喝不眠不休才儲夠5年前的首期，換來的仍依然是迷你住宅，極其量只叫做「有個瓦遮頭」，但反觀節目中的多間洋房，香港的富豪亦只能望塵莫及。而綜合節目中多間超有品味和格調的住所，發現所謂的家居「生活」，在美國人眼中，有三樣東西是必需的。第一，一定有大自然空間（即使是人造）；第二，一定會有讓自然光照射進屋的窗戶設計；第三，一定會有泳池。回想一下所為香港的豪宅，通常都以雍容華貴為賣點，對比之下，節目中的住宅主人，看似更懂得何謂「生活品味」。

真係張張圖都會睇到「哇哇」聲：

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