吳浩康準備殺入紅館　勢要豬年開個唱：已經入紙！

日前一眾英皇歌手包括吳浩康（Deep）、鍾舒漫（Sherman）、許靖韻（Angela）及曾樂彤，聯同主播許文軒（Edmond）及蘇可欣（Eunice）齊齊拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目《金豬財運滾滾來》，眾人打邊爐團拜之餘，亦有大談豬年大計。Sherman說：「感恩上年做咗好多嘢，包括推出幾首快歌、開音樂會同做舞台劇，因為咁亦明白休息嘅重要性，今年希望可以休息多啲，我休息嘅定義唔係唔做嘢，而係唔好迫自己太多，因為學識每件事都控制唔到結果，所以交俾個天，自己要好好享受過程。」而曾樂彤表示新一年不再是新人，所以要更加用心唱歌，自己亦希望可以嘗試拍戲。

(左至右) 主播蘇可欣(Eunice)、曾樂彤、吳浩康(Deep)、鍾舒漫(Sherman)、許靖韻(Angela)及主播許文軒(Edmond)。

而Deep說：「我希望可以改進唱歌，因為上年有好多現場表演，自己都好唔滿意，我已經入紙紅館，希望豬年可以上到紅館，萬一申請唔到都有兩手準備，也會係一啲細埸舉行音樂會。」Angela說：「狗年要去內地參加選秀節目，節目中要跳舞，仲要去成四個月咁耐，搞到自己都有好多擔心，怕會流失粉絲，我都有問阿Deep佢地拎意見，最終自己嘅決定冇錯。」談到豬年目標時，她說：「2017年以小背心名義喺香港搞咗個騷，但當時媽咪未能親身支持，所以希望再有機會喺媽咪面前唱歌舉行音樂會。」