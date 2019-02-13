【情人節】方健儀怕浪費拒絕收花：唔鍾意掉花嘅感覺！

明日就是一年一度的西方情人節，方健儀（Akina）同老公結婚9年依然十分恩愛，問到兩人婚後多年還會否慶祝情人節，Akina說：「結咗婚我已經唔係佢情人，係佢老婆，我老公係唔浪漫嘅人，唔興送花，所以情人節我無乜收花，一隻手數得晒。有一次好驚喜嘅就係有年情人節前兩晚，佢凌晨成點零兩點鐘仲未返屋企，我問佢去咗邊，係咪去咗沾花惹草，原來佢半夜去咗花墟買花畀我，話要考驗下我，叫我試下插花，我仲記得佢買咗白玫瑰、滿天星同毋忘我，嗰次係幾難忘嘅。」

方健儀話佢老公唔係浪漫嘅人。（梁碧玲攝）

Anika絕非一名港女，她認為情人節不需要收花，自己本身也不喜愛收花：「我唔鍾意掉花嘅感覺，覺得好浪費。」她和老公的相處並非追求浪漫，而是兩人各方面都很合拍，生活上很夾得來，相處得十分舒服。兩人大時大節多會在家下廚玩煮飯仔，她說：「買花啲錢用嚟食咗去仲好啦，我成日同老公講佢真係幸福，有個我咁好嘅老婆，肯煮飯做家務又唔會亂花錢，精打細算，奉行應使則使，會嚴格控制屋企嘅花費。」她笑言有叫老公於情人節打上電台點唱給她聽，但她老公以反白眼來回應她。