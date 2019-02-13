【渣打馬拉松】胡諾言跑前早餐食三碗飯　林穎彤首次挑戰10km

胡諾言（胡仔） 與林穎彤（Bella）將會出戰於星期日舉行的渣打馬拉松，胡仔已參加了渣馬兩、三年，比較有經驗，今年繼續跑全馬。問到準備成怎樣，他說：「8成啦，因為隻左腳有少少勞損，筋膜發炎，而家康復緊。啱啱喺日本旅行完返嚟，陪啲小朋友去玩，但係我都唔敢玩到心散晒。希望可以喺4個鐘之內完成賽事，成績同上年差唔多已經足夠。」至於跑10km的Bella早前就開始了街跑的練習：「街跑我跑7、8km，當日目標係1個鐘頭15分鐘左右可以跑完10km。」

胡諾言和林穎彤將會出戰今年的渣打馬拉松。（梁碧玲攝）

胡仔表示其實志在參與，如果能夠跑出好成績就是bonus：「想畀人知道做藝人都可以抽時間出嚟挑戰自己。」他又分享經驗提醒大家在比賽前一定要食早餐：「起跑前要食一個好嘅早餐，我自己兩、三日前就會幫身體儲定糖份，上年跑嗰朝食咗三碗白飯，有充足嘅糖份可以避免跑嘅時候抽筋，但都唔可以食得太飽。」Bella謂她試過食得太飽跑會肚痛。兩人跑前的一晚都會盡量早睡，雖然太早會睡不着，但「瞓到幾多得幾多」。

胡仔提醒Bella跑渣馬那天要吃一個豐富的早餐。（梁碧玲攝）

另外，提到今年情人節會怎樣慶祝，和太太結婚多年兼育有3個小朋友的胡仔坦言：「我同太太都唔太注重呢個節日，我份人又唔太浪漫，同埋覺得唔一定要特定嗰日慶祝，結咗婚特別係有咗小朋友之後，唔會追求咩浪漫嘅感覺，反而係一家人健健康康，開開心心咁食餐飯更加重要。」

胡仔說他和老婆都不太重視情人節。（梁碧玲攝）

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