汪明荃攝太歲潮孭王妃熱捧手袋　價錢親民外型特別撞袋率低

Fashion Liza(汪明荃)同家英哥遊日返港後，繼續孖住去黃大仙拜神同攝太歲，雖然人山人海，但阿姐都好有耐性，仲影埋相留念。是日入廟拜神，阿姐選擇一身紅噹噹裝扮，喜氣洋洋。仔細一睇，咦，阿姐用緊嘅手袋仔原來係英國王妃Meghan Markle最愛嘅Strathberry！不得了不得了！

拜神都要潮，汪阿姐一個Strathberry再襯埋桃紅指甲油，醒神。

話說呢個蘇格蘭品牌雖然成立只係得4年時間左右，但自從被英國王妃Meghan Markle拎過上手之後，再加上其親民價錢，即時引來全球熱捧。雖然係價錢親民，但設計師就話過每一個袋都係全人手製成，而手袋上嘅金屬長條袋扣亦係品牌嘅特色之一。

Fashion Liza身上的Strathberry Nano Suede bag已全線售罄。

香港連卡佛都有賣Strathberry，價錢都唔算好貴。

而Fashion Liza身上呢款Nano Suede Tote除紅色之外另外泥黃色，價錢將為4百多美金，可惜嘅係無論官網定其他online shop均已sold out！又再一次證明阿姐嘅時裝觸角真係勁到無朋友！



王妃Meghan Markle多數選舉Strathberry嘅皮款。(視覺中國)

+ 10 + 9 + 8

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003