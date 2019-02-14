49歲陶喆興奮宣布仔仔出世：為什麼要等到我快半百呢？

陶喆去年平安夜公布將為人父。(微博圖片)

現年49歲的陶喆與太太年前曾經經歷小產之痛，二人幾經努力終於再次造人成功，而為免BB小氣，他一直沒有公開妻子已懷孕的消息，直至去年平安夜他才在微博Post了他和太太的合照，開心宣布即將有新成員加入他們的家庭，那時他太太個肚經已籮咁大。今日適逢情人節，陶喆就在微博報喜，興奮地公布他和太太的寶貝仔仔出咗世喇！真係恭喜晒！

佢太太年前曾經小產，去年兩人終於造人成功。(微博圖片)

陶喆post了他抱住仔仔的照片，並發長文抒發自己初為人父的心情，字裡行間完全感受到他的喜悅和激動。他表示：「要如何形容他生出來的那一個刻的感受呢？是不是類似開自己第一部買的車呢？是踏進第一次買的小窩呢？還是第一次談戀愛？我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。雖然都是第一次，但是這個是自己的血脈，也是一個寶貴但脆弱的生命。我最近有種遺憾，為什麼這個“第一次”要等到我快半百呢？ 但我也相信，這一切都是上帝的安排。

今夜他真的到來。我知道Penny是迫不及待的，親愛的小Bonbon更是想快點跟大家說，我來了！今天看著Penny卸下了幾個月的辛苦，終於可以輕鬆的好好睡一覺。然後在另一張小床，Bonbon今晚也可以在媽媽的肚子外面，度過他的第一個夜晚。

可能是激動的感受還沒沉靜下來，現在一切還不是很真實，看著他那種很強烈的connection還來不及反應，而我相信，在接下來的日子，我們跟兒子的感情會慢慢更加深。我們也會發現在他身上有很多自己的影子。

Goodnight my wife, goodnight my baby boy. Love you both dearly.

也再次把這份喜悅分享給所有祝福和關愛著我們的親朋好友，愛你們！

David 寫於凌晨」

好sweet呀！(微博圖片)