49歲陶喆興奮宣布仔仔出世：為什麼要等到我快半百呢？

陶喆去年平安夜公布將為人父。(微博圖片)

現年49歲的陶喆與太太年前曾經經歷小產之痛,二人幾經努力終於再次造人成功,而為免BB小氣,他一直沒有公開妻子已懷孕的消息,直至去年平安夜他才在微博Post了他和太太的合照,開心宣布即將有新成員加入他們的家庭,那時他太太個肚經已籮咁大。今日適逢情人節,陶喆就在微博報喜,興奮地公布他和太太的寶貝仔仔出咗世喇!真係恭喜晒!

佢太太年前曾經小產,去年兩人終於造人成功。(微博圖片)

陶喆post了他抱住仔仔的照片,並發長文抒發自己初為人父的心情,字裡行間完全感受到他的喜悅和激動。他表示:「要如何形容他生出來的那一個刻的感受呢?是不是類似開自己第一部買的車呢?是踏進第一次買的小窩呢?還是第一次談戀愛?我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。雖然都是第一次,但是這個是自己的血脈,也是一個寶貴但脆弱的生命。我最近有種遺憾,為什麼這個“第一次”要等到我快半百呢? 但我也相信,這一切都是上帝的安排。

今夜他真的到來。我知道Penny是迫不及待的,親愛的小Bonbon更是想快點跟大家說,我來了!今天看著Penny卸下了幾個月的辛苦,終於可以輕鬆的好好睡一覺。然後在另一張小床,Bonbon今晚也可以在媽媽的肚子外面,度過他的第一個夜晚。

可能是激動的感受還沒沉靜下來,現在一切還不是很真實,看著他那種很強烈的connection還來不及反應,而我相信,在接下來的日子,我們跟兒子的感情會慢慢更加深。我們也會發現在他身上有很多自己的影子。

Goodnight my wife, goodnight my baby boy. Love you both dearly.

也再次把這份喜悅分享給所有祝福和關愛著我們的親朋好友,愛你們!

David 寫於凌晨」

好sweet呀!(微博圖片)