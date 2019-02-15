【照顧者】資深記者採訪各階層　首集與退休教授探討「失業」心情

香港開電視節目《照顧者》在即將首播，獨立記者陳曉蕾會在節目裏面與不同界別人士訪談，分析照顧者和被照顧者的處境。星期日（17/2）的一集中，她便邀請了退休中文大學教授馬傑偉先生，分享他面對退休時前後的身心理轉變。

馬先生分享他退休前是很熱愛教育工作，提早退休後，由手執教鞭轉為拿起鑊鏟煮菜，現在對教書這門工作的熱情已經慢慢冷卻起來。陳曉蕾問及馬先生：「退休前應該是最難捱的時刻吧？」馬先生很驚訝陳曉蕾竟然明白他當時的心情：「當你有樣事情做了很長時間，不用再做的時候，心裡就覺得失去意義，甚至連自己的價值也同時失去。」馬先生更分享道，曾想留下一兩張教授的個人名片作為留念，在第二天回到辦公室時竟被清理得空空如也。難道自己就無法為退休剩下甚麼嗎？他也表示雖然現在仍有人稱他為教授，可是他知道自己的身份已經不一樣了。

資深記者陳曉蕾於《照顧者》中訪問退休教授馬傑偉，了解男士面對退休時的身心理轉變。

馬先生表示面對自己身份角色轉變，起初對家庭的關係有變壞的影響。馬太表示當丈夫退休後，二人見面的時間多了，由以前功能性相處的模式變為需要分享更多個人感受，實在不容易。馬先生回想從前自己是個強人，不想表露自己想被照顧的需要，並採取忽視自己需要的態度來生活。現在夫婦二人相處，更學懂互相遷就對方。

最後，馬先生更分享道，在退休後自己與母親的關係大有改善。他坦言自己從前只是履行兒子的責任照顧母親，可是忽視了母親需要被關心、了解的需要。現在他更學懂怎樣明白母親的想法，他表示在人生的下半場與母親重建關係。另一受訪者紀律部隊退休人員Eddie，他在節目中分享如何把人生的下半場活得更豐盛。他在退休後重拾兒時夢想學習音樂，並認為學音樂能讓他連結於新的群體，找到自我價值。不但如此，他教授他人打網球，「身心靈健康也是不可少的部分」Eddie在節目分享他對退休的看法。此外，在節目中還提供了多個服務退休男士的機構資料，讓退休男士在退下工作後，仍能找到個人價值及人生的意義。

紀律部隊退休人員Eddie重拾兒時學音樂的夢想，藉此投入新的社交圈子。

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