BLACKPINK正式進軍美國出道　Jennie低胸短裙曬超好身材！

韓國女團BLACKPINK出道未夠三年，極短時間內就穩坐一線女團地位。4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa早前出發美國，參與《Good Morning America》等著名節目錄影，為美國出道打好基礎。遠到美國發展，4人華麗且性感的舞台服裝，更成為焦點之一。

BLACKPINK除了在美國開巡迴演唱會外，亦有出演《The Late Show with Stephen Colbert》和《Strahan and Sara》等節目。4位成員大跳人氣歌曲《DDU-DU DDU-DU》外，亦有用流利英文接受訪問，充分地宣傳組合，讓BLACKPINK在美國的人氣大急升。而4人出演節目時的服裝，也意外成為網民討論的話題之一。組合多以華麗和誇張的造型視人，其中Jennie穿著的低胸連身短裙非常吸睛。連身短裙展示出Jennie細長的四肢外，貼身的設計更突顯她纖幼的腰身。可是從自拍照片可見，連身裙相當低胸，意外曬出Jennie超有料身材。

Jennie連身裙相當鬆身，有走光危機呀!（網上圖片）

更多BLACKPINK美國行照片：

+ 10 + 9 + 8

Jennie和Jisoo身高不足165厘米，所以她們多以短版上衣或短褲及短裙，拉長雙腿比例。（網上圖片）

Jennie、Jisoo穿搭圖：

+ 16 + 15 + 14

另一天Jennie登上《Good Morning America》時，則穿上西裝外套和超短褲，大曬美腿。表面看似密實，不過原來她內裡只有穿上短裙低胸小背心，讓美好身段若隱若現。雖然當天Jisoo也少有地穿上開胸連身裙，可是比起Jennie的性感，更帶給粉絲一種甜美的感覺。BLACKPINK成員四人四色，不論是私下服裝、機場Fashion和舞台服都各有特色，4位成員都非常懂得通過服裝，突顯自己身體的優點，亦是女士們參考的好對象之一。

不論四肢和身型都較纖細的Rosé和Lisa，則經常穿露腰裝，突顯腰線。（網上圖片）

Rosé、Lisa穿搭圖：