【美女廚房】洛兒首個單身情人節：北上打碟好過拍拖

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洛兒Lokyii在香港網絡上知名度都好高，唔使多解釋大家都應該知點解。（IG圖片）

2月14日是情人節，一眾香港男女相信亦忙著慶祝這個一年一次的重要節日。不過對於洛兒Lokyii（前《美女廚房》的「美女學徒」）來說，卻是多年首個單身過渡的情人節，寄情工作的她，昨晚就決定北上深圳夜店做DJ打碟搵銀。其實洛兒Lokyii本身已有多年DJ工作經驗的，除不時與拍檔Troyi走訪世界各地打碟之外，最近亦在港開設了首間以她們組合TnL命名的酒吧，閒時親自上陣打碟。

情人節當晚洛兒Lokyii到了深圳打碟，工作完成後再即日來回返回香港。（受訪者提供）

洛兒Lokyii接受《香港01》訪問時說：「DJ工作就係幫大家慶祝節日，所以呢幾年大部份節日都係喺工作中渡過，其實冇咩特別。」關於《美女廚房》之後，來年的工作安排，她回答說：「2018年多咗節目同電影拍攝工作機會，但係19年就會用返多少少時間專注DJ工作，不過我都希望2019年會活躍多啲喺中國嘅演出。」至於今次工作的酬勞，她就表示是秘密：「嚟緊有機會同呢間DK night Club合作每個月兩場演出，所以今次收嘅價錢當然係優惠價啦。」

洛兒表示來年會較專注於DJ工作，即是不太可能再在電視上看到她。（截圖）

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