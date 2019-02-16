馮淬帆不認自己做香港人：我對這個地方沒有感情！

曾出演電影《最佳損友》及《五福星》的資深藝人兼導演馮淬帆定居台灣逾三十年，近日被網民野生捕獲。原來馮淬帆當天在林口區郵局辦事，撿獲陌生人遺留下來的銀行卡，馬上找義工幫忙尋找失主，其路不拾遺的行為獲網民大讚。久未露面的馮淬帆看上去有點消瘦，但仍然精神飽滿，對街坊也很親切。

馮淬帆定居台灣，居住在林口區的他頗活躍於社區活動，和居民關係很好。(馮淬帆Facebook)

不少台灣人都好喜歡他在《最佳損友》中的經典對白「香蕉你個芭樂」，但 ｢笑匠｣ 本人似乎就有點不以為然。他曾經回覆網民，指「香蕉你個芭樂」 是一句爛台詞，叫大家不要再提。另外，他又曾在一次專訪中重申自己不是香港人：｢我是廣東人，我只是在香港經過一段時間，我對香港一點感情都沒有。｣ 事實上馮淬帆也的確逐步淡出香港影壇，對上一次回港活動已是去年4月，擔任第37屆香港電影金像獎頒獎嘉賓，親手把終身成就獎頒予自己的恩師──楚原。

馮淬帆曾在訪問中否認自己是香港人，指對香港這個地方沒有感情。（資料圖片）

馮淬帆對上一次來港出席影壇活動已經是去年4月，他以徒弟身份頒發終身成就獎給恩師楚原。（資料圖片）

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